1. oktobris ir viena no Rudens (Mazajām) Mārām jeb Lapkritis. Diena, kad dzērves dodas uz siltajām zemēm. Šajā dienā pārceļas no vasaras mājām uz istabām. Ievāc mežrožu augļus. Tā ir viena no dienām, kad Velns no debesīm nomests.

Ticējumi. Kāds laiks Mazajā Mārā, tāds rudenī. Ja vēl labi aug atāls, ziema būs sniegaina. Ja lido dzērves, pēc divām nedēļām būs sals. Ja nelido, tad līdz Mārtiņiem (10. novembris) bez sala un ziema vēla, savā blogā vēsta dabas vērotājs Vilis Bukšs.