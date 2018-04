Vaiņodē likvidē ugunsdzēsēju depo

No maija Vaiņodes Ugunsdzēsēju depo būs tukšs, trīs šoferus atbrīvos no darba, bet vienu no jaunākajām brīvprātīgo ugunsdzēsēju automašīnām nodos Vaiņodes Komunālās nodaļas rīcībā. Par šoferu atbrīvošanu nolemts kārtējā domes sēdē, “Kursas Laikam” apstiprina Vaiņodes domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons.

Novada domes lēmums balstās vairākos apsvērumos. Brīvprātīgie ugunsdzēsēji vienlaikus bija arī kurinātāji. Vaiņodes Ugunsdzēsēju depo ēkā atrodas katlumāja, un savu dienišķo maizi ugunsdzēsēji nopelnīja, nodrošinot siltumu tuvējām ēkām. Vasarā apkure nav nepieciešama, un var uzdot jautājumu, vai ir izdevīgi turēt trīs darbiniekus depo dežūrtelpā.



“Izsaukumi ir reti, tepat blakus ir Valsts ugunsdzēsības depo Priekulē. Nozīmīgi ir arī tas, ka mūsu ugunsdzēsēji ir pieklājīgā vecumā, viņiem nav atbilstošu sertifikātu un, ja kaut kas notiek, tad pašvaldība ir atbildīga par to, ka ļāvusi viņiem braukt un dzēst ugunsgrēkus,” stāsta V. Jansons.



Viņš nenoliedz, ka viens no galvenajiem aspektiem, izšķiroties par darbinieku atlaišanu, ir līdzekļu trūkums pašvaldības budžetā. Jautāts, vai tiešām Ugunsdzēsēju depo nav nepieciešams, V. Jansons ir skarbs: “Nav jau nekāda depo. Ir pirmspensijas vecuma šoferi, kurinātāji, kuriem nav tiesību dzēst. Viņi var pievest ūdeni – tas arī viss.” Pašvaldība plāno depo ierīkot transporta darbnīcas.

Pirms lēmuma atlaist ugunsdzēsējus šovasar novada pašvaldība lūgusi valsts atbalstu, bet saņemts atteikums.



Vaiņodes iedzīvotājs Ainars Ziņģenieks strādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Priekules nodaļā, nereti brauc uz izsaukumiem Vaiņodes novadā un, pavisam nejauši sastapts, iekarsa, stāstot par saviem amata brāļiem – Vaiņodes brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem.



“Tas, kas notiek, nav pareizi! Katrā izsaukumā viņi ar savu mašīnu ir klāt. Vietās, kur nav hidrantu, tas ir ļoti nozīmīgi, ja ir divas reizes lielāks ūdens daudzums. Es domāju, ka vajadzēja pašvaldībai pajautāt profesionāļu viedokli. Vīri tiešām nevar līst ugunī, jo viņiem nav aprīkojuma, bet viņi palīdz notikuma vietā, jo ir pieredzējuši. Daži to dara visu mūžu. Vajadzēja paprasīt, ko iedzīvotāji saka,” “Kursas Laikam” sacīja A. Ziņģenieks.

“Kursas Laika” aptaujātie vaiņodnieki visi bez izņēmuma pauda, ka brīvprātīgie ugunsdzēsēji Vaiņodē jāpatur. “Līdz mums priekulnieki atbrauc 15 līdz 20 minūtēs, bet, ja uz Embūti jātiek, tad tur viss sen būs nodedzis. Nupat dega šķūnis pie stacijas,” sacīja kāda vaiņodniece.

Arī Vaiņodes novada domes izpilddirektors Normunds Pāvils atzina, ka pēc domes sēdes, kad pieņemts lēmums likvidēt ugunsdzēsēju brigādi, dedzis “dzelzceļa šķūnis” un vaiņodnieki tur vēl braukuši. “Mēs saprotam, ka mūsu dienests bija liels atspaids Valsts dienestam,” sacīja N. Pāvils.



