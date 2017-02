Rucavniekus aicina uz izpratnes semināru

Sestdien, 25. februārī, pulksten 11 Rucavas novada domes sēžu zālē notiks seminārs, kura laikā cilvēki centīsies izprast savā dzīvē notiekošo.

Organizaroti informē, ka uz pasākumu ir aicināti visi, kuriem interesē, dzīvē notiekošo lietu iemesli. ''Kopā meklēsim un atradīsim jaunus risinājumus vecajām ķibelēm. Darbā izmantosim Berta Hellingera sistēmfenomenoloģisko pieeju, meklējot atbrīvojošo enerģiju un ceļus mīlestības spēka plūdumam sarežģītajās attiecību sistēmās. Atradīsim, kādās lamatās esam iekrituši savā dzīvē, nezinot, ignorējot vai pārkāpjot sistēmas likumus,'' sola rīkotāji.

Semināra tēma ir simptomi, attiecības ar veselību - par ko stāsta simptomi un slimības, kam tie man ir vajadzīgi, kāda to vieta dzimtas sistēmās, attiecību sistēmās, ko tie aizvieto, no kurienes nākuši, kā no tiem atbrīvoties?

Semināru vadīs Mārīte Sproģe, kas pie psiholoģes Guntas Jākobsones apgūst programmu "Dvēseles skola", kuras pamatā ir Berta Helingera sistēmfenomenoloģiskā metode.

Pieteikšanās nodarbībai līdz 24. februārim pulksten 12.