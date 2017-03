FOTO: Rucavā jau 22. reizi izskan konkurss ''Ne tikai zvaigznes spīd''

18.martā Rucavas kultūras namā uz ikgadējo konkursu ''Ne tikai zvaigznes spīd'' pulcējās dziedātāji un dejotāji no Rucavas, Sikšņiem, Nīcas un Liepājas. Konkursantu izpildījumu vērtēja skatītāji, pēc uzstāšanās nobalsojot par sev tīkamāko dalībnieku.

Nominācijas ''Skatītāju simpātija'' 3. vietu ieguva rucavnieces Diāna Žvirgzdīte un Simona Muceniece ar dziesmu ''Vīrietis'', 2. vietu – Agneta Šlisere izpildot dziesmu ''Atdziedi dvēsele'', paziņojuši rīkotāji.

Vislielāko skatītāju balsojumu skaitu un apbalvojuma ''Skatītāju simpātija'' 1. vietu saņēma grupa ''Aliferus'' no Nīcas ar dziesmu ''Stand by me''.

Konkursanti uzstājās kopā ar ''Rucavas muzikantiem'', kuri pēc pasākuma spēlēja arī ballē.