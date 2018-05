Apstiprina Rucavas novada karoga skici

Šodien Rucavas novada domes sēdē deputāti apstiprināja Rucavas novada karoga skici, portāls uzzināja pašvaldībā.

Rucavniekiem visvairāk no visiem trim piedāvātajiem variantiem patika skice, kurā lielākā daļa karoga laukuma augšpuses ir zilā krāsā, apakšpuse - dzeltena, bet novada ģerbonis no sākotnējā skices izskata "pārcelts" no kreisās puses uz labo.

"Tāds bija ieteikums no Heraldikas komisijas, ka ģerbonim jābūt labajā pusē," paskaidroja pašvaldības sekretāre Santa Zuļģe.

Autors visām trim piedāvātajām skicēm ir tūrisma uzņēmējs un Rucavas novada iedzīvotājs Māris Muitenieks."Viņš arī pēc dotajiem ieteikumiem izvēlēto skici pārveidoja," piebilst sekretāre.

Vēl novada pašvaldībai būs jāizstrādā saistošie noteikumi, kas noteiks karoga lietošanas un izmantošanas nosacījumus, tādēļ karoga darināšana vēl nenotiks.

Rucavas novada dome martā izsludināja konkursu par Rucavas novada karoga skices izstrādi ar mērķi izveidot Rucavas novada karogu kā unikālu Rucavas novada atpazīstamības zīmi, kas simbolizētu teritorijas dabu, kultūrvēsturiskās vērtības un tradīcijas.



Par tīkamāko variantu varēja nobalstot ikviens rucavnieks un interesents gan klātienē pašvaldībā, gan elektroniski.