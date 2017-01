Bunkā notiks iepazīšanās vakars vientuļiem cilvēkiem virs 40

18. februārī pulksten 15 Bunkas Kultūras namā pirmo reizi notiks bijušā Liepājas rajona vientuļo iedzīvotāju kopā sanākšana - satikšanās, kas ieplānota kā iepazīšanās pēcpusdiena un atpūtas vakars, lai kopā īsinātu laiku un iegūtu jaunus draugus. Pasākumam dots nosaukums ''Mīli un tiksi mīlēts!''. Pasākumā rīkotāji informē, ka iepazīšanās vakarā piedalīsies arī psihoterapeite Aina Poiša, kura iesildīs publiku ar dažādām atrakcijām un profesionāliem padomiem par attiecību veidošanu, paredzēta arī muzikāli lustīgā deju daļa kopā ar apvienību ''Čirkainie''.

Pasākumā aicināti piedalīties iedzīvotāji vecumā virs 40 gadiem.

''Aicinām bijušā Liepājas rajona pašvaldību senioru un pensionāru biedrību, kopu un citu nodibinājumu, kā arī novadu vadību, pagastu pārvalžu vadītājus, sociālās sfēras un citas sabiedriskās iestādes uzrunāt sev apkārtējos vientuļniekus aicināt apmeklēt šo iepazīšanās pēcpusdienu,'' informē Bunkas Kultūras nama direktore Malda Andersone.

Līdzi jāņem labs noskaņojums, vēlme satikt jaunus draugus, kā arī cienasts sev un ko pacienāt citus un dalības maksu 1 eiro. Pieteikšanās un sīkāka informācija līdz 10. februārim pie Maldas Andersones pa tālruni 29296265.

Šī iepazīšanās pēcpusdiena ļaus vientuļajiem cilvēkiem omulīgā gaisotnē īsināt laiku un vienkārši labi izklaidēties. Iespējams, tieši šis pasākums ļaus kādam atrast jaunu dzīves piepildījumu, atrodot sev otru pusīti vai vienkārši kādu patiesu draugu, jauniepazītu domubiedru, ar kuru īsināt brīvos brīžus vai nu satiekoties vai sazvanoties, uzrakstot vēstuli vai dodoties kopā uz kādiem citiem pasākumiem.

Attiecību veidošana, jau visiem zināms, ka arī mūsdienās ir aktuāls temats, ļoti daudzi cilvēki dažādu iemeslu dēļ ir vientuļi, bet katrs no viņiem joprojām alkst patiesas cilvēkmīlestības. Parasti visi ar mīlestības tēmu saistītie pasākumi un balles ir domātas pāriem, bet reti kad kāds aizdomājas, ka mums apkārt ir tik daudz cilvēku, kuri dažādu iemeslu dēļ nav atraduši vai palikuši bez otrās pusītes, vai arī baidās sākt jaunas attiecības. Bieži arī šie vientuļie cilvēki, īpaši jau pusmūža cilvēki un seniori bieži tiek no sabiedrības puses aizmirsti, kas arī ir viens no iemesliem, lai viņi zaudētu dzīvesprieku un pārliecību, ka viņi vēl kādam ir vajadzīgi. Daudzi pēc otrās pusītes zaudēšanas vēlas atgriezties sabiedrībā un atrast kādu, ar ko parunāt un dalīties pārdzīvojumos, tai pašā laikā paliekot uzticīgi savai patiesajai un vienīgajai mīlestībai. Tāpat tie, kuri neatrod savu mīlestību vai pieviļas cilvēkos, lai arī neizrāda ārēji, tomēr klusībā pie sevis vēlas atrast sev patiesu draugu, kuram uzticēties, kurš domā līdzīgi vai ir līdzīgas intereses.