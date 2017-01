FOTO: Pāvilostā skatāmi fantastiski ziemas skati

Vējš, sniegs un sals Pāvilostas pilsētu pārvērtis par skaistu gleznu. Mols pārklājies ar lāstekām un biezu ledus kārtu. Par to pārliecinājies arī sociālā tīkla Facebook.com lietotājs ''Redzēt Debesis'' un publicējis savā profilā gleznainās fotogrāfijas.

''Redzēt Debesis'' arī uzrakstījis ieteikumu par to, kā tuvākās brīvdienas Pāvilostā pavadīt rīdziniekiem: ''Sestdien no rīta lēnām dodies uz Pāvilostas pusi. Pa ceļam apbrīno Abavas ielejas ziemīgo skaistumu, Ventas rumbu, Ēdoles un Alsungas pilis, piebrauc pa veco ceļu pie jūras Jūrkalnē un beidzot nonāc Pāvilostā. Aizsalstošā jūra, avotu leduskritumi posmā Pāvilosta - Strante, bet pats galvenais: apledojušās molu galu ugunszīmes. Smalkas ledus mežģīnes, leņķos veidojušās lāstekas - Gaudi nobālētu skaudībā. Nakšņo kādā no viesnīciņām vai viesu namiem, izgulies jūras dunas ieaijāts un svētdien dodies atpakaļ pilsētas virzienā.



Šodien katra viļņa šļakatas vēl tikai veido skaistās ledus skulptūras molu galos, bet sestdien tās būs pilnībā pabeigtas, jo vējš pieturēsies vēl līdz rītvakaram.

Uzmanību! Moli ir pilnībā apledojuši! D mols ir plakans un iešana pa to ir salīdzinoši vienkārša. Z mols uzskatāms par ārkārtīgi bīstamu, tā sākuma akmeņi ir vienā ledū un pakrītot pastāv liela iespēja ieslīdēt ūdenī upes vai jūras pusē. Pastaigām izmantojiet D molu, bērni obligāti turami pie rokas!''