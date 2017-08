Ar dziesmām un uguni notiks atpūtas pasākums ''ma-DARA''

Jau sesto gadu Ziemupes jūrmalā augusta izskaņā - šogad 26. un 27. augustā – divu dienu garumā norisināsies mūsu sakņu, piederības, ģimeniskuma un kopā būšanas svētki - atpūtas pasākums ''ma-DARA''.

Šogad ar vadmotīvu – uguns. ''Mūsu pamatmērķis ir ne tikai celt godā mūsu saknes - tautasdziesmu, tautastērpu, bet arī to, kas caur šo viedo skatījumu tiek radīts šodien. Pasākumā savijas vārda, dziesmas un skaņas spēks, ko papildina radošās darbnīcas, kopīga Saules pavadīšana un Uguns iedegšana,'' stāsta rīkotāji.

26. augustā no pulksten 14 būs iespēja dzirdēt gan dziesmas, gan dzeju, gan radoši darboties un kopā būt ar Katlkalna folkloras kopu ''Rāmupe'' (ar atpūtas pasākuma ''ma-DARA'' krustmāti Guntu Sauli priekšgalā), Ceraukstes folkloras kopu ''Laukam pāri'', ''Laipaslīkuma muzikantiem'' no Durbes, Bebrenes folkloras kopu ''Ritam'', jau vairākus gadus pasākumā piedalās arī draugi no Lietuvas - folkloras kopa ''Kurtuove'', tādējādi atgādinot ne tikai par latviešu vērtības un tautas apziņu, bet arī par baltiem.

Ar dzeju uzstāsies Maija Laukmane, Madara Gruntmane, Imants Ozols, Jānis Mackus u.c. par muzikālo papildinājumu rūpēsies Austrasbērni.

Arī šogad darbosies mini tirdziņš – satikšanās vieta, kur būs iespējams iepazīt un iegādāties bagātības, ko ražo tepat Latvijā – dzintara, vēja un mezglu stāstus (un Liepājā noķertos) atvedīs Ilze Vainovska ''Captured in Liepāja'', kā pieradināt un saklausīt akmeni izstāstīs un parādīs ''Akmens raksti'', ar bišu produkciju un bitēm viesosies mācību drava ''Strops'', recepšu krājumos un gardu maltīšu ieteikumos dalīsies ''Embūtes garšaugi'', bērzu tāss noslēpumus un spēku atklās bērzu tāss meistari Madara Putna un Kaspars Zvirbulis (''Birch Birds''), ar augu pasaules bagātībām un to izmantojamību iepazīstinās Vaira Kārkliņa (būs arī viņas jaunā grāmata ''Augu hidrolāti veselībai, labsajūtai un uzturam'', kas tapusi sadarbībā ar Vinetu Kulmani), tekstilizstrādājumu amata meistare Solvita Zarupska no Ventspils piedāvās iegādāties savus darbus, kā arī iemācīs kādu Latviešu etnogrāfisko cimdu valnīša rakstu, kā arī gana daudz citu interesantu cilvēku, stāstu un lietu. Par vēdera labsajūtu parūpēsies bistro ''Trīs sivēni''.

Darbosies ''Pūķspārna vasaras skola'', kura ir interesanta ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem, gan ar Valtera Artūra Vītola stāstiem, gan radošo darbošanos, viesosies vēsturisko cīņu kluba ''Exercitus Rigensis'' pārstāvji. Šogad pasākumā kopā ar Kurzemes tautastērpu informācijas centra vadītāju Lia Monu Ģībieti tiek plānots dot impulsu un ieskicēt Ziemupes jeb ziemupnieku tautisko ietērpu. Šogad ļauties krāsu burvībai aicinām kopā ar mākslinieku Imantu Ozolu.

26. augusta vakarā ap pulksten 19.30 atpūtas pasākumā ''ma-DARA'' uzstāsies vokālās studijas ''Tev un Man'' dalībnieki vokālās pedagoģes Igetas Gaiķes vadībā.

Ap pulksten 20.30 sāksies Saules pavadīšanas rituāls ar dalībnieku sadziedāšanos – sasaukšanos jūras malā, pēc tam ''ma-DARAS'' lielās Uguns iedegšana.

Vakara kulminācijā - ugunsstaigāšana pa 500 grādu karstām oglēm. Ugunsstaigāšanu vadīs Madara Lazdiņa (''Firewalking Latvia''). Ugunsstaigāšana ir spēcinošs un neaizmirstams notikums, kurā ikviens dalībnieks nonāk ciešā kontaktā ar savu augstāko ES. Tas ir emocionāls un priecīgs notikums, kura enerģija un pozitīvā ietekme pavadīs turpmākajā dzīves gājumā. Staigāt pa oglēm ir katra dalībnieka brīvprātīgs lēmums, neviens uz to netiks īpaši mudināts vai aicināts. ''Firewalking Latvia'' komanda rūpēsies, lai ugunsstaigāšanas pieredze būtu iespējami droša, bet atbildību par sevi un savu veselību jāuzņemas katram pašam.

Noslēgumā dziesmas spēka un prieka radīšanai - pie ugunskuriem līdz vēlai naktij vai agram rītam. Laipni aicināts ikviens piedalīties ar sev tuvām dziesmām.

Savukārt, svētdien, 27. augustā, rīts sāksies ar rīta rosmi un pašaizsardzības paņēmienu treniņu kopā ar Pāvelu Seredu un Iļju Kukļevu, viņi ir Baltijas un Latvijas čempioni cīņas sportā ''Pankrationā'' (cīņas bez noteikumiem). Vairākus gadus nodarbojas ar cīņas sporta veidiem, tagad pasniedz MMA un Grapplingu sporta klubā ''MPD''. Dienas turpinājumā Rituāls Jūrai (kopā ar folkloras kopām ''Kurtuove'' un ''Rāmupe''), folkloras kopa ''Avots'' no Tukuma, Lia Ģībiete ar stāstiem par tautastērpu un ziemupnieku tautiskā ietērpa skiču izvērtējums, Bārtas etnogrāfiskais ansamblis, Jana Egle, Jānis Rūcis un ritma grupa ''Transcendentālē''.

Īpaši gaidīta ir mūzikas grupas ''Lata Donga'', kurā kodolu veido ģimene, kas jau trešajā paaudzē izpilda tautas mūziku – Aīda Rancāne, Asnāte Rancāne, Aurēlija Rancāne un Andris Kapusts. Lata Dongas īpašā muzikālā pievilcība saistās ar emocionālo, savdabīgi piesātināto un iedvesmojošo balsu skanējumu. Senais un mūsdienīgais, latviskais un pasaulīgais, sievišķais un sakrālais savijas vienotā veselumā un ir galvenie grupas mūzikas iedvesmas avoti.

Pateicoties Pāvilostas domes atbalstam arī šogad uz pasākumu no Liepājas kursēs bezmaksas autobuss. 26. augustā pulksten 13 no Liepājas Universitātes stāvvietas uz Ziemupi un pulksten 23 no Ziemupes uz Liepāju. Savukārt, 27. augustā pulksten 9.30 no Liepājas (stāvvietas pie LiepU) uz Ziemupi un ap pulksten15 no Ziemupes uz Liepāju.

Braukt gribētājiem aicinājums iepriekš pieteikties zvanot uz telefona nr. 29400470.

Pasākums ir bez dalības maksas.