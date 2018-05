10 luksofori uz Gtobiņas – Ventspils ceļa

Sākušies P111 Ventspils (Leči) – Grobiņa ceļa rtemondarbi no 43,20 līdz 63,00 kilometram no Labraga līdz Mežainei Pāvilostas novada Sakas pagastā. Darvu gaitā satiksmes ierobežojumiem maksimāli izmantos 10 luksoforus, informēja darbu veicēja SIA „Bindars” sabiedrisko attiecību speciāliste Vita Noriņa.

„Vēršam uzmanību, ka ar satiksmes ierobežojumiem un neērtībām autovadītājiem šajā posmā jārēķinās, sākot no nākamās nedēļas, kad pakāpeniski tiks uzsākti apjomīgākie būvdarbi, tostarp, maijā paredzēts sākt vecā asfalta seguma frēzēšanu. Tā kā būvdarbi vienlaicīgi tiks sākti gandrīz visa rekonstrukcijai paredzētā posma garumā, vēršam uzmanību uz faktu, ka sezonas laikā satiksme remontdarbu zonā tiks regulēta ar vairākiem luksoforiem. Atkarībā no būvdarbu veidiem un to intensitātes, luksoforu skaits varētu sasniegt desmit, ” sacīja V. Noriņa. Posma pārbūves projekts paredz, ka tiks atjaunots viss ceļa vecais segums, vietām mainīta arī ceļa drenējošā kārta. Tiks izbūvēts jauns šķembu pamats, kam virsū ieklātas divas jaunā asfalta kārtas. Projekts paredz arī divu tiltu rekonstrukciju - pār Karpu un Saku. Būvdarbiem paredzētajā zonā tiks saremontētas caurtekas.

Atbilstoši līgumsaistībām ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”, kas ir šā projekta pasūtītājs, būvdarbu apjomam jābūt izpildītam līdz 2019.gada maija beigām.

„Uzņēmums “Binders” atvainojas par sagādātajām neērtībām un lūdz ievērot remontdarbu zonā noteiktos satiksmes ierobežojumus” sacīja V. Noriņa.