Pāvilosta svin pilsētas svētkus

Pāvilostā 19. un 20. maijā būs pilsētas svētki, apstiprina novada sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova. Tā ir pilsētas svētku diena, tāpēc atsevišķu Muzeju nakts pasākumu nebūs.

Pilsētas svētki sāksies 19. maijā pulksten 10, ilgs visu dienu un turpināsies 20. maijā.

Sestdien, 19. maijā, svētki pulksten 9 sāksies ar iedzīvotāju muzikālu modināšanu kopā ar grupas "Piemare" mūziķiem. Pulksten 10 pirmsskolas izglītības iestādes "Dzintariņš" ēkā audēju darbnīcā varēs iepazīties ar stellēm, apgūt aušanas iemaņas, būs arī audēju darbu izstāde.

No pulksten 10 stadionā būs amatnieku, mājražotāju, pārtikas un rūpniecības preču tirdziņš, minifutbola ceļojošā kausa izcīņa un strītbola turnīrs. Būs arī Pāvilostas mākslas skolas darbnīcas, mūzikas skolas audzēkņu muzikālie priekšnesumi, zivju zupas vārīšana pāvil­ostnieku gaumē.

No pulksten 10 līdz 14 darbosies "Redrift" radio vadāmo mašīnu trase (desmit minūtes – trīs eiro). No pulksten 10 līdz 12 radošajā darbnīcā varēs darināt rotaslietas no koka. Pulksten 10.30 bērni līdz desmit gadu vecumam varēs noskriet minimaratonu. Savukārt pulksten 11.30 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests piedāvās informatīvi izklaidējošu programmu kopā ar ugunsdzēsēju glābēju draugu Lapsēnu Guni. Pulksten 13.30 būs koncerts "Esi man tā", kurā piedalīsies mūziķi Iveta Baumane, Roberts Pētersons un perkusionists Viesturs Samts. Pulksten 14.30 sāksies orientēšanās piedzīvojums "Iepazīsti Pāvilostu".

Atrakcijas būs arī citviet pilsētā. Pulksten 12 no ostas parādē dosies velosipēdi, automašīnas un citi spēkrati. No pulksten 12 līdz 16 novadpētniecības muzejā apskatāma interaktīva ekspozīcija "Pāvilostas zelta smilšu graudi". Pulksten 21 kafejnīcas "Laiva" sētā būs brīvdabas muzikālais kinovakars – muzicēs Pāvilostas kultūras nama vokālais ansamblis "Stella Amare" un ģitārists Artis Arājs, kā arī tiks rādīta spēlfilma "Paradīze ‘89".

Pulksten 22 Upesmuižas parka estrādē zaļumballe kopā ar grupu "Piemare".

Svētdien, 20. maijā, pulksten 13 baptistu baznīcā būs Pāvilostas pilsētas svētku ekumeniskais aizlūguma dievkalpojums. Muzikālajā daļā Pāvilostas mūzikas skolas audzēkņu priekšnesumi.