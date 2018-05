Rudē Muzeju naktī iejūdz zirgu, dzied un atceras bērnību

Muzeju nakts pasākums Rudē pulcēja ne vien pašu ciema ļaudis, bet arī

no tālākām vietām sabraukušos. Norises bija veltītas gan šūpuļa tēmai, gan arī zirgam un

zirglietām, vēsta Nīcas novada pašvaldības pārstāvji.

Ar skanīgām dziesmām Muzeju nakti Rudē ievadīja Otaņķu etnogrāfiskā ansambļa sievu un

Nīcas Mūzikas skolas kapelas priekšnesumi.

Senos laikos zirgs katrā lauku sētā bija nozīmīgs darbaspēks un mīlēts dzīvnieks.

Sanākušie varēja apskatīt skaistos, labi koptos Paplakas zirgus, uzzināt par viņu

paradumiem, kopšanu, sapošanu, kā arī izvizināties greznā pajūgā. Tas bija labs ievads

pirms seno zirglietu šķūņa apskates. Ciema iedzīvotāji senlietu krātuvei ir nodevuši

daudzveidīgu inventāru, ko senatnē izmantoja, strādājot ar zirdziņu. Šķūnī valdīja īsta

svētku noskaņa – smaržoja bērzu meijas un visu izgaismoja neparasta, šķūnim piemērota

lampa. Par to bija parūpējusies jaunā Otaņķu senlietu krātuves vadītāja Lelde

Jagmina kopā ar visu ģimeni.

Daudzi ar interesi vēroja Rudes centra zālājā izvietoto mazulīšiem veltīto izstādi

100 gadu garumā: šūpulīši, bērnu ratiņi, dažādi veļas mazgājamie rīki, bērnu drēbītes un

fotogrāfijas, bet vakarā baudīja koncertu.

Pasākums īpaši priecēja bērnus. Mazākie apmeklēja Nakts mūzikas skolas

nodarbību, Agneses Sīkles piedāvātās aktivitātes, novērtēja seno ugunsdzēsēju mašīnu,

pūta milzīgus burbuļus. Lielākie labprāt izmēģināja staigāšanu ar koka kājām jeb

ķekatām, kā arī tās izgatavoja paši. Liela rosība bija radošajā darbnīcā "Fotogrāfija uz

koka", kur bija iespējams Nīcas novada skatus attēlot uz koka. To vadīja jauniešu studija

"BaMbuss" no Rīgas, tostarp brīvprātīgie jaunieši no Spānijas, Francijas un Itālijas. Un

kur vēl izbraukuma kafejnīca ar gardumiem! Rudes centrā tāda rosība un tik daudz

smaidīgu seju sen nebija redzēts!

Pasākuma galvenā rīkotāja Lelde Jagmina saka paldies Nīcas domes deputātiem

par finansējumu, Otaņķu pagasta pārvaldē strādājošajiem – par praktisku atbalstu,

Pieaugušo izglītības centram un Nīcas jauniešu centram par sadarbību, vietējiem

iedzīvotājiem par savu eksponātu piešķiršanu izstādei "Bērni 1918-2018", dalībniekiem

un viesiem – par aktīvu piedalīšanos un īpašs paldies Rudes pamatskolas skolēniem, kuri

brīvprātīgi nāca palīgā Muzeju nakts organizēšanā – Rihardam, Jānim, Aigaram, Annikai,

Jūlijai, Nikolai, Diānai un pārējiem.

“Pasākumu veidojām, lai var atpūsties gan vietējie iedzīvotāji, gan novada viesi. Lai ir ko izzinošu darīt gan bērniem, gan viņu vecākiem.

Apmeklētāji no Liepājas atzina, ka Muzeju nakts Otaņķos piesaista gan ar programmu,

gan ar samērīgo apmeklētāju skaitu, kas netraucē izbaudīt piedāvājumu, salīdzinot,

piemēram, ar Vēju pilsētu. Savukārt, lai iegūtu jaunu pieredzi un prasmes, pasākuma

vadīšana un atrakcijas bija Nīcas jauniešu centra brīvprātīgo pārziņā. Tas bija

izaicinājums, bet arī viņi atzina, ka pasākumu paši izbaudījuši. Lielākais prieks par ko

neplānotu – vietējiem Rudes bērniem, kurus nebija jālūdz, bet kuri ar prieku palīdzēja

iekārtot pasākuma vietu un to novākt, vienlaikus iepazīstot seno zirglietu nosaukumus

un to pielietojumu. Vietējie iedzīvotāji pasākuma sakarā izrādīja īpašu saliedētību, un es

to augsti novērtēju," savā pasākuma pēcaprakstā saka Otaņķu senlietu krātuves vadītāja Lelde Jagmina.