Pirmo reizi Nīcā norisināsies novusa čempionāts

Lai veicinātu sportisku un veselīgu dzīvesveidu Nīcas novadā un noskaidrotu labākos novusa spēlētājus, tiek rīkots novusa čempionāts, informē Nīcas novada sporta organizatori.

Čempionāts norisināsies no 1. februāra līdz 15. martam ceturtdienās, piektdienās no pulksten 18.30 līdz 21 un sestdienās no 10 līdz 16. Pirmā sacensību kārta – 1.februārī pulksten 19, kur sacensību dalībnieki tiks iepazīstināti ar izspēles kārtību, noteikumiem un citām organizatoriskām lietām.

Reģistrēšanās 1.februārī līdz pulksten 18.30 Nīcas sporta hallē vai rakstiski uz e-pastu sports@nica.lv. Piesakoties dalībnieks norāda savu vārdu, uzvārdu un telefona numuru.