Nīcenieces uzstājas konkursā ''Dzintara balsis''

No 9. līdz 10. februārim Liepājā pirmo reizi notika Starptautiskais bērnu un jauniešu akadēmiskās dziedāšanas konkurss ''Dzintara balsis 2018'', informē Nīcas mūzikas skolas skolotāja Daina Jurga.

9.februārī no pulksten 9 koncertzāles ''Lielais dzintars'' kamerzālē uzstājās vairāk nekā 80 jaunie solisti ( 9 – 19 g. v.) no Lietuvas, Igaunijas, Latvijas, arī no Nīcas mūzikas skolas – Anna Sīle, Evija Latvena un Ērika Čaure (skolotāja Daina Jurga).

Konkursu vērtēja starptautiska žūrija, kuras sastāvā bija ''Latvian voices'' dalībniece Nora Vītiņa, senās mūzikas speciālists Mārtiņš Zvīgulis, vokālā pedagoģe Mārīte Lazdāne un Berlīnes valsts operas vokālais pedagogs Sņežana Nena Brzakoviča.

“Jaunākajā grupā godalgas šoreiz saņēma Lietuvas solisti. Mūsu meitenes, kuru koncertmeistare bija Dina Sleže, labi parādīja savas apgūtās solo dziedāšanas prasmes akustiski ļoti piemērotajā ''Lielā dzintara'' kamerzālē,” pastāstīja D. Jurga.Pēc konkursa žūrijas komisijas pārstāvji sniedza savus komentārus, kuros mūsu meitenēm tika veltīti atzinīgi vārdi un ieteikumi turpmākajam darbam.

''Aprīlī gaidīsim Nīcas mūzikas skolā Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas vokālo pedagoģi, konkursa ''Dzintara balsis 2018'' māksliniecisko vadītāju Ievu Dreimani, kura piekrita vadīt ''Mazās meistarklases'' solo dziedāšanā,'' informēja Nīcas mūzikas skolas pārstāve.