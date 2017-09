Nīcas novada uzņēmums "Tonus Elast" lūdz izslēgt tā īpašumu no ciema teritorijas

Nīcas novadā strādājošais elastīgo medicīnisko izstrādājumu ražotājs SIA "Tonus Elast", kuram teritorijas plānojuma rezultātā mainīta adrese, vērsies pašvaldībā ar lūgumu veikt grozījumus teritorijas plānojumā, izslēdzot uzņēmumam piederošo īpašumu "Pilskalni" no Grīnvaltu ciema, aģentūra LETA uzzināja pašvaldībā.

Šādu lūgumu uzņēmums pamato ar to, ka mainītās adreses dēļ tam no jauna būtu jāveic visu preču reģistrācija, kas prasītu ne vien vairākus mēnešus laika un darba, bet izmaksātu līdz pat 500 000 eiro, ieskaitot arī iepakojuma nomaiņu.

Uzņēmuma faktiskā atrašanās vieta nav mainījusies, taču, Valsts zemes dienestam aktualizējot nekustamo īpašumu adreses saskaņā ar 2014. gada beigās apstiprināto Nīcas novada teritorijas plānojumu, mainījusies uzņēmuma juridiskā adrese. Proti, ja iepriekš tā bija Nīcas novada Nīcas pagasts, tad tagad adresei pievienots arī Grīnvaltu ciema nosaukums.

"Tonus Elast" kopējais eksports veido aptuveni 90%, tostarp uzņēmums eksportē produkciju uz Krieviju, NVS valstīm, Eiropas Savienību, Indiju un Tuvo Austrumu valstīm. Nesen pabeigts reģistrācijas process Kanādā.

Kā aģentūrai LETA skaidroja "Tonus Elast" valdes priekšsēdētāja Dace Mihņenoka, juridiskās adreses maiņas dēļ uzņēmumam būtu jāveic preču un preču zīmju pārreģistrācija valstīs, uz kurām uzņēmums eksportē savu produkciju.

"Šo jaunumu, ka mums adresē ir Grīnvaltu ciems, uzzinājām šī gada sākumā. Mēģinājām pārliecināt reģistrācijas struktūras, ka šī ir tā pati faktiskā vieta, tikai mainījies teritoriālais plānojums, bet diemžēl šīs struktūras uzskata, ka tā ir pilnīgi jauna juridiska adrese. Tas nozīmē, ka mums ir jāveic jauna reģistrācija visās šajās valstīs," skaidroja Mihņenoka.

Uzņēmums lūdzis Nīcas novada pašvaldību veikt teritorijas plānojuma grozījumus, izslēdzot "Tonus Elast" piederošo nekustamo īpašumu no Grīnvaltu ciema.

Dome, pamatojoties uz uzņēmuma iesniegumu, ir nolēmusi sākt īpašuma "Pilskalni" lokālplānojuma izstrādi un apstiprinājusi teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grozījumu darba uzdevumu. Tāpat pašvaldība nolēmusi slēgt administratīvo līgumu ar lokālplānojuma izstrādes ierosinātāju "Tonus Elast" par finansēšanas un izstrādes kārtību, nosakot, ka uzņēmums segs visus izstrādes izdevumus.

"Tas ir atbalsts uzņēmējdarbībai," domes pieņemtos lēmumus skaidroja Nīcas novada domes priekšsēdētājs Agris Petermanis ("Nīcas novada attīstībai"). Viņš uzsvēra, ka notiks vismaz divas sabiedriskās apspriešanas, nodrošinot šī procesa atklātību un caurspīdīgumu. Pirmās lokālponojuma redakcijas izstrādes laikā tiks iesaistīti blakus esošo nekustamo īpašumu īpašnieki, savukārt pēc lokālplānojuma redakcijas sagatavošanas tā tiks nodota publiskajai apspriešanai, kuras laikā visiem būs iespēja izteikt viedokli.

Šos Nīcas novada domes lēmumus neatbalstīja opozīcijas deputāti no saraksta "Doma. Daba. Darbs". Šī saraksta deputāts Turaids Šēfers norādīja uz precedentu, ka uzņēmuma nosauktā iespējamā potenciālo zaudējumu summa kļūtu par cenu, ar ko arī citi zemes īpašnieki varētu griezties pašvaldībās ar lūgumu grozīt teritorijas plānojumu viņu interesēs. Opozīcijas deputāti arī domes sēdē vaicāja uzņēmumam, vai problēmas ar preču zīmju pārreģistrāciju ir vienīgais iemesls, kādēļ uzņēmums vēlas tā īpašuma izslēgšanu no ciema teritorijas. Uzņēmuma pārstāve apliecināja, ka uzņēmumam citu iemeslu šāda vēlmei neesot - patiesībā izslēgšana no ciema teritorijas uzņēmumu nostādītu daudz neizdevīgākā situācijā, ja tas vēlētos kaut ko būtiski mainīt savā darbībā, taču tāds neesot uzņēmuma mērķis, skaidroja Mihņenoka. Pēc izslēgšanas no ciema teritorijas atļautais teriotrijas izmantošanas veids būs tikai vieglā rūpniecība, ko uzņēmums veic pašlaik, turklāt vairs nebūšot iespējama šīs teritorijas sadalīšana atsevišķos īpašumos, kā tas ir pieļaujams, esot ciema teritorijā.

SIA "Tonus Elast" ražo dažādus elastīgos medicīniskos izstrādājumus - sākot ar elastīgajām saitēm līdz pat konstrukcijas ziņā sarežģītiem korsešu izstrādājumiem, kas paredzēti grūtniecēm un jaunajām māmiņām bērna zīdīšanas laikā.

Uzņēmuma ražotne atrodas netālu no Liepājas, Nīcas novada Nīcas pagastā. Tajā ir vairāk nekā 200 darbinieku. 2016. gadā "Tonus Elast" strādāja ar 7 869 663 eiro apgrozījumu un 2 582 737 eiro peļņu, liecina "Firmas.lv" informācija.