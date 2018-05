FOTO: Rudē Muzeju naktī iejūdz zirgu, dzied un atceras bērnību

Muzeju nakts pasākums Rudē bija veltītas gan šūpuļa tēmai, gan arī zirgam un zirglietām, vēsta Nīcas novada pašvaldības pārstāvji.

Sanākušie varēja apskatīt skaistos, labi koptos Paplakas zirgus, uzzināt par viņu paradumiem, kopšanu, sapošanu, kā arī izvizināties greznā pajūgā.

Rudes centra zālājā varēja apskatīt mazulīšiem veltīto izstādi 100 gadu garumā: šūpulīši, bērnu ratiņi, dažādi veļas mazgājamie rīki, bērnu drēbītes un fotogrāfijas.

“Pasākumu veidojām, lai var atpūsties gan vietējie iedzīvotāji, gan novada viesi. Lai ir, ko izzinošu darīt gan bērniem, gan viņu vecākiem.

Lai iegūtu jaunu pieredzi un prasmes, pasākuma vadīšana un atrakcijas bija Nīcas jauniešu centra brīvprātīgo pārziņā. Tas bija izaicinājums, bet arī viņi atzina, ka pasākumu paši izbaudījuši. Lielākais prieks par ko

neplānotu – vietējiem Rudes bērniem, kurus nebija jālūdz, bet kuri ar prieku palīdzēja iekārtot pasākuma vietu un to novākt, vienlaikus iepazīstot seno zirglietu nosaukumus un to pielietojumu. Vietējie iedzīvotāji izrādīja īpašu saliedētību, un es to augsti novērtēju," savās izjūtās dalās Otaņķu senlietu krātuves vadītāja Lelde Jagmina.