Liepājas centrā šorīt bija iemaldījies alnis, aģentūru LETA informēja Liepājas Pašvaldības policijas pārstāve Ineta Mikute.

Informāciju par to, ka pilsētas centrā manīts meža dzīvnieks, pašvaldības policija saņēmusi šorīt ap plkst.7.30 no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD). Apsekojot norādīto vietu pilsētas centrā, alnis tur vairs nebija sastopams. No iedzīvotājiem saņemtā informācija vedināja domāt, ka dzīvnieks, visticamāk, jau bija devies virzienā prom no pilsētas.

Pašvaldības policijai šorīt pēc informācijas saņemšanas neizdevās sazināties ar Valsts meža dienestu (VMD), tāpēc par alni paziņots Liepājas dzīvnieku patversmei "Lauvas sirds", lai tā šo informāciju nodotu tālāk VMD. Nepieciešamības gadījumā pašvaldības policija ir gatava sniegt vajadzīgo palīdzību, piebilda Mikute.

Sociālajā tīklā "Facebook" publicēts video, kurā alnis redzams skrienam par Lielo ielu pilsētas centrā. Arī Liepājas pašvaldība savā "Facebook" kontā raksta, ka "pilsētas ielas atkal apseko alnis, šoreiz Lielās ielas un tramvaja līnijas rekonstrukciju".

Pašvaldība atgādina, ka, sastopoties ar alni, jābūt piesardzīgiem - dzīvniekam nevajag tuvoties un viņu barot. Manot pilsētā ieklīdušus savvaļas dzīvniekus, iedzīvotāji aicināti zvanīt pašvaldības policijai pa tālruni 63420269.