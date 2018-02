Ziņo par satiksmes organizācijas izmaiņām uz Liepājas Tramvaja tilta

''Aicinām transporta vadītājus būt uzmanīgiem, jo izmainīta satiksmes organizācija Lielās ielas un Jūras ielas krustojumā,'' norāda SIA ''Liepājas tramvajs''.

Kā pastāstīja tilta un Lielās ielas rekonstrukcijas ģenerālbūvnieka, SIA "Rīgas tilti" būvdarbu vadītājs Edgars Jurševics, izmaiņas skar tos autovadītājus, kas šķērso Tramvaja tiltu virzienā uz Vecliepāju un vēlas nogriezties pa labi uz Jūras ielu: ''Šobrīd labo pagriezienu no tilta uz Jūras ielu nevar izdarīt uzreiz, bet ir jāiebrauc dziļāk krustojumā. Jāseko līdzi luksofora signāliem, labo pagriezienu var izdarīt vien tad, kad papildus sekcijā iedegusies zaļā gaisma. Vienlaikus jāuzmanās no transporta plūsmas pa kreisi, kas šķērso krustojumu virzienā no RIMI veikala.''

Tramvajam šajā krustojumā izveidots ''zaļais koridors''.

Uzņēmuma ''Liepājas tramvajs'' vadība aicina transporta līdzekļu vadītājus būt uzmanīgiem un sekot līdzi ceļa satiksmes zīmēm, ar sapratni un iecietību izturoties pret neērtībām, kas rodas būvniecības procesā.