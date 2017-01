Vokālais ansamblis ''Gaismiņa'' iegūst divas balvas starptautiskā konkursā

No 12. līdz 15. janvārim Daugavpilī notika XII Starptautiskais garīgās mūzikas festivāls ''Sudraba zvani 2017''.Tajā piedalījās aptuveni 3000 dziedātāju (solisti, kori, ansambļi) no Baltkrievijas, Igaunijas, Kazahstānas, Krievijas, Latvijas, Lietuvas, Moldovas, Somijas un Ukrainas. Vokālais ansamblis "Gaismiņa" (vadītājas Dzintra Orba un Ieva Dreimane) piedalījās divās - folkloras un pieaugušo vokālo ansambļu – kategorijās, abās iegūstot galveno balvu.

No 70 kolektīviem Grand Prix finālam tika izvirzīti 8 kolektīvi (6 kori un 2 ansambļi), tai skaitā arī vokālais ansamblis "Gaismiņa", paziņojusi Dzintra Orba. Galvenā balva Grand Prix pirmo reizi šī festivāla vēsturē aizceļoja ārpus Latvijas, un to ieguva bērnu koris no Maskavas "Vesna". 1. vietu žūrija piešķīra bērnu korim no Kijevas speciālās mūzikas skolas. 2. vieta vokālajam ansamblim "Gaismiņa" no Liepājas, savukārt 3. vieta jauktajam korim "Maska" no Babītes.

Festivāla augsto muzikālo kvalitāti atzinuši starptautiskās žūrijas locekļi no Itālijas, Krievijas, Latvijas, Somijas.

''Īpašs prieks par liepājnieču sasniegumiem šajā konkursā, izcili nemainīgo muzikālo kvalitāti, kas vainagojusies ne tikai ar lauriem šajā konkursā, bet jauniem uzaicinājumiem piedalīties šī gada starptautiskajos festivālos Krievijas pilsētā Pēterburgā un Itālijā,'' priecājas ansambļa vadītājas.