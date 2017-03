Tuvākajās dienās autovadītājiem Liepājā jārēķinās ar vairākām slēgtām ielām

Šajā nedēļas nogalē, 17. un 18. martā, Liepājas Olimpiskā centra Arēnā norisināsies uzņēmējdarbības izstāde ''Ražots Liepājā'', kurā piedalīsies vairāk kā 180 uzņēmumi no Liepājas un tuvākajiem novadiem.

Izstādes norises laikā būs ierobežota transporta piekļūšana un novietošana pie Liepājas Olimpiskā centra. Lai izvietotu āra ekspozīcijas, izstādes un Liepājas Olimpiskā centra ikdienas apmeklētājiem un darbiniekiem, tiks slēgta LOC ēkas centrālās ieejas autostāvvieta. Satiksmes un auto novietošanas ierobežojumi paredzēti līdz 18. marta pulksten 20.

Sestdien, 18. martā pulksten 20 laukumā pie koncertzāles ''Lielais dzintars'' ikviens liepājnieks un Liepājas viesis aicināts atzīmēt Liepājas pilsētas 392. dzimšanas dienu ar koncertu un krāšņu uguņošanu noslēgumā. Gatavojoties pasākuma norisei, pilsētā divas dienas tiks noteikti ceļu satiksmes ierobežojumi.



No 17. marta pulksten 13 līdz 19. marta pulksten 6 satiksmei tiks slēgts auto stāvlaukums (Jūras ielā 16) pie koncertzāles ''Lielais dzintars'' un Baložu iela. Savukārt, 18. martā no pulksten 18.30 līdz 21.30 satiksme būs slēgta Jūras iela posmā no Graudu ielas līdz apļveida krustojumam un Radio iela no apļveida krustojuma līdz promenādei.