Trīs liepājnieki saņem Biznesa augstskolas ''Turība'' Goda apbalvojumus

Apbalvojumi tiek piešķirti par īpašiem nopelniem nozarē un izciliem sasniegumiem dažādās sfērās. Sagadījies, ka šogad balvas saņems trīs liepājnieki - arhitekts, uzņēmējs, UPB holdinga dibinātājs un Integrālās izglītības institūta līdzdibinātājs Uldis Pīlēns, kas saņems Goda doktora titulu, studente Laura Laugale, kas saņems Goda studenta titulu un Promenade Hotel vadītāja Inese Židele, kurai piešķirts apbalvojums – Goda absolvents tūrisma nozarē.

Studente Laura Laugale par saņemto apbalvojumu saka: ''Visi goda nosaukumu saņēmēji savā ziņā ir cilvēki ''bākas'', kas izstaro gaismu, rāda virzienu, rada drošības sajūtu un ārkārtīgi iedvesmo. Un tāpēc man ir vēl lielāks prieks, ka arī manā dzīvē dažas tādas bākas – ceļa rādītājas – ir un ka svinīgajā ceremonijā varēšu būt ar viņiem kopā.''

Arī uzņēmējs Uldis Pīlēns ir gandarīts par piešķirto apbalvojumu, uzsverot: ''Protams, ka man ir gods saņemt šādu balvu. Aizvadītajā vasarā augstskola mani uzaicināja nolasīt lekciju par uzņēmējdarbības filozofiju - jautājumiem, kurus nemāca skolā, bet kuriem jāiet cauri uzņēmēja dzīvē. Man par lielu izbrīnu auditorija bija pilna, tāpat negaidīti daudz cilvēku šo lekciju ''Mans uzņēmēja kods'' vēlāk noskatījās internetā, tas nozīmē, ka tēma ir aktuāla. Noteiktas formulas, kā gūt panākumus uzņēmējdarbībā, nav, bet patīkami, ka pēc lekcijas no studentiem saņēmu ļoti daudz un dažādus jautājumus.''

Balva tiks pasniegta svinīgā apbalvošanas ceremonijā – Biznesa augstskolas Turība Gada balva ''Brīvība. Uzņēmība. Kompetence.'', kas norisināsies 10. maijā. Lepojoties ar cilvēkiem, kuri ar savu darbu ir tuvinājuši augstskolu mērķu sasniegšanai, augstskola apbalvojumu piešķir jau ceturto gadu. Ikviens Biznesa augstskolas Turība absolvents, students, akadēmiskā personāla pārstāvis, kā arī cilvēks, kurš ar savu darbu ir tuvinājis augstskolu mērķu sasniegšanai, varēja tikt ieteikts vai izvirzīts, kā arī ieteikt vai izvirzīt apbalvojuma saņemšanai pats sevi.

Par to, kuriem no izvirzītajiem kandidātiem piešķirt Goda nosaukumus, lēma Senāta apstiprināta Goda nosaukumu komisija. Goda nosaukumu komisija rekomendēja Senātam pretendentus Goda nosaukuma piešķiršanai, un Senāts to apstiprināja.