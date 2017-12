Svētku brīvdienās Liepājā gaidāmi satiksmes ierobežojumi

Svētdien, 31. decembrī pulksten 23 pie koncertzāles ''Lielais dzintars'' norisināsies Jaunā gada sagaidīšana kopā ar Ralfu Eilandu un grupu ''PeR''. Rūpējoties par pasākuma drošu norisi, tiks noteikti vairāki satiksmes ierobežojumi.

30. decembrī no pulksten 18 līdz 2018. gada 1. janvāra pulksten 6 automašīnām tiks aizliegts apstāties un stāvēt uz koncertzāles ''Lielais dzintars'' stāvlaukumā, Jūras ielā 16 un 18.

No 31. decembrapulksten 7 rītā līdz 2018. gada 1. janvāra pulksten 6 tiks aizliegta transportlīdzekļu iebraukšana pa Baložu ielu, Radio ielu sākot no apļa virzienā uz kanāla malu, kā arī ierobežota satiksme pa Dzirnavu ielu.

Savukārt, 31. decembrī no pulksten 23 līdz pulksten 1 tiks slēgta satiksme uz tramvaja tilta kā arī Jūras iela posmā no Graudu ielas līdz aplim un Radio iela no apļa līdz Liepājas Promenādei. Sabiedriskā transporta maršruts netiks mainīts, bet iespējamas nobīdes kustības grafikā.

Automašīnu īpašnieki aicināti savas automašīnas nenovietot stāvlaukumā pie koncertzāles ''Lielais dzintars''. Pasākuma rīkotāji patur tiesības atstātās automašīnas evakuēt uz maksas stāvvietu.

Liepājas Kultūras pārvalde atgādina, ka pasākuma norises vietā aizliegts ienest sprādzienbīstamus priekšmetus un pirotehniku, asus priekšmetus, šaujamieročus un citas bīstamas lietas. Pasākuma teritorijā sabiedrisko kārtību uzraudzīs Liepājas Pašvaldības policija.

31. decembrī liepājnieki un pilsētas viesi sabiedrisko transportu varēs izmantot bez maksas.

Lai pēc salūta pie koncertzāles ''Lielais dzintars'' ikviens varētu ērti nokļūt mājās, 2018. gada 1. janvārī pulksten 00.45 tiks organizēti gan papildus tramvaja reisi no pieturvietas ''Kurzeme'', gan sekojoši autobusa reisi no pieturvietas ''K.Zāles laukums'':

1. ''K.Zāles laukums – M.Ķempes iela'': K.Zāles laukums – Ganību iela – Lauku iela – Dzērves iela – E.Tisē iela – Ganību iela – M.Ķempes iela;

2. ''K.Zāles laukums – Slimnīca'': K.Zāles laukums– Raiņa iela – Flotes iela – Krūmu iela – Ziemeļu iela – Ventspils iela – Pulvera iela – Cukura iela – Grīzupes iela – Slimnīca;

3. ''K.Zāles laukums– Karosta'': K.Zāles laukums – Raiņa iela – O.Kalpaka iela – Pulvera iela – Cukura iela –Ģenerāļa baloža iela – Atmodas bulvāris.