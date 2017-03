Rīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiāles pārstāvji gūst pieredzi ārzemēs

2017. gada martā RSU Liepājas filiāles pārstāvji izmantojuši iespēju veidot starptautisku pieredzi, pateicoties Erasmus+ programmai - studiju programmas ''Ārstniecība'' vadītāja, lektore Inga Petermane mobilitātes programmas ietvaros pieredzes apmaiņas vizītē viesojās Tartu medicīnas koledžā Igaunijā, savukārt studiju programmu koordinatore, lektore Dina Berloviene, studente Aļona Vaščenkova un projektu vadītāja Anete Strazda nupat atgriezušās no Santanderas pilsētas Spānijā, kur notika jau otrā lielā Erasmus+ sadarbības projekta ''Lucky you – getting older in Europe'' darba grupas tikšanās, paziņojusi mācību iestāde.

Inga Petermane no 7. līdz 9. martam viesojās Tartu Medicīnas koledžā, izmantojot ''Erasmus+'' programmas iespēju pasniedzējiem piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā – vizītes ietvaros lektore iepazinusies ar šīs izglītības iestādes mācību programmām, mācību telpām, uzzinājusi svarīgākos principus māszinību izglītības sistēmā Igaunijā, nodibinājusi kontaktus ar kaimiņvalsts pasniedzējiem un guvusi vērtīgus secinājumus par līdzībām un atšķirībām veselības aprūpes studijās Igaunijā un Latvijā. Pasniedzēja Petermane viesojusies gan Tartu medicīnas koledžas telpās, gan Tartu universitātes slimnīcā. Kā atzīst I. Petermane, šāds darba novērošanas brauciens sniedz iespēju paplašināt savu zināšanu loku, sadarbības tīklu un ļauj novērtēt arī savu darbu un ikdienas apstākļus.

Savukārt no 12. līdz 16. martam Spānijas pilsētā Santanderā notika ''Erasmus+'' starptautiskā sadarbības projekta ''Lucky you – getting older in Europe'' darba grupas tikšanās, kurā RSU Liepājas filiāle ir viens no sadarbības partneriem. Šajā tikšanās reizē Liepājas filiāles pārstāvji bija studiju programmu ''Ārstnieciskā masāža'' un ''Veselības sporta speciālists'' koordinatore, lektore Dina Berloviene, studiju programmas ''Māszinības'' 3. kursa studente Aļona Vaščenkova un filiāles projektu vadītāja Anete Strazda. Projekta veidotāji un vadītāji ir Somijas augstskola, savukārt partneri šajā projektā ir izglītības iestādes ar veselības aprūpes studiju programmām no Latvijas, Čehijas, Spānijas, Beļģijas, Somijas un Islandes. Šī projekta mērķis ir uzlabot Eiropas veco ļaužu veselības aprūpi, pilnveidot studiju programmu saturu vecu cilvēku aprūpē, kā arī nostiprināt studentu zināšanas, prasmes un kompetences vecu cilvēku aprūpē, dodot iespēju senioriem maksimāli ilgu laiku dzīvot mājās, savā ierastajā vidē, vienlaikus saņemot adekvātu aprūpi. Projekta gaitā notiek vairākas tematiskas tikšanās, kuru ietvaros visu valstu pārstāvji dalās pieredzē, informācijā, savstarpēju diskusiju un kopīga darba rezultātā veidojot informācijas bāzi un mācību materiālus par vecu ļaužu aprūpi, kas būtu piemēroti visu Eiropas valstu veselības aprūpes studiju veidotājiem un studentiem. Līdz šim jau notikušas 2 darba tikšanās – pirmā tikšanās notika decembrī Beļģijā, tēma – funkcionalitāte, otrā tikšanās ir nupat aizvadīta Spānijā, tikšanās tēma – uzturs. Kā atzīst Dina Berloviene, kura šajā projektā ir RSU Liepājas filiāles darba grupas vadītāja un piedalījusies gan projekta idejas izstrādē, gan realizācijā, projekta mērķis ir aktuāls un darbs pie šī projekta ir gan interesants, gan izaicinošs, un projekta rezultātā ieguvēji būs gan iesaistītās mācību iestādes, gan sabiedrība.