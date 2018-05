Par Dziesmu un deju svētku vēstnesi Kurzemē izvēlēta liepājniece

Noslēdzoties konkursam Rīgā un Latvijas reģionos, izraudzīti pieci Dziesmu un deju svētku vēstnešu pāri – tautu meitas un tautu dēli, kas sevi uzskata par īsteniem Svētku patriotiem. Kurzemē par konkursa laureātiem kļuvuši Zanda Gulbe no Liepājas un Gundars Zadovskis no Saldus. Abi 9. jūnijā atklās Dziesmusvētku vēstniecību Liepājā, kā arī ar savām Svētku fotogrāfijām pārstāvēs Kurzemes Dziesmusvētku dalībniekus katrā no Kurzemes vēstniecībām. Tās no 28. maija līdz 8. jūlijam darbosies ikvienā ''Rimi'' veikalā visā Latvijā.

Kā Dziesmusvētku atbalstītājs veikalu tīkls ''Rimi'', sadarbojoties ar Latvijas Nacionālo kultūras centru, izvērtējuši desmitiem vēstnešu pieteikumus un godpilnajam vēstnešu amatam izvēlējuši 10 tautu meitas un tautu dēlus, kas iesūtījuši pašus īpašākos stāstus par savu dalību Dziesmusvētkos.

Kurzemes vēstnese, liepājniece Zanda Gulbe ir Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra jauktā kora ''Lauma'' dalībniece. Par savu motivāciju piedalīties konkursā Zanda stāsta: "Izlasīju par Dziesmu un deju svētku vēstneša konkursu un sapratu, ka vēlos! Man bija savs stāsts un vēlējos ar to dalīties. Gribēju būt ne tikai dalībniece uz lielās skatuves, bet būt dziļāk iekšā visā Dziesmu un deju svētku gaidīšanas procesā! Kad katrs izdzied un izdejo savu mīlestību pret Latviju – tās ir tās īpašās sajūtas, kas kaut reizi ir jāizjūt katram. Brīnišķīgi, ka ir kaut kas liels, kas mūs visus vieno!''

Liepājniece konkursā uzvarēja ar savu Svētku stāstu: "Kurzemes Dziesmusvētki. Viss kā parastos Dziesmusvētkos. Mēģinājumi karstā saulē, kopā būšanas prieks. Bet koncerta izskaņā sākās pērkona negaiss un lietus gāzes, kas mijās ar dziesmas vārdiem: "Lec, saulīte, tumšu šķel, vieno visu Latvju tautu!". Daba bija kopā ar mums, dziedāja un dzīvoja kopā ar visiem svētku dalībniekiem. Brīdī, kad diriģente, izmirkusi cauri slapja, pagriežas ar seju pret skatītājiem, veroties debesīs, šķiet nu jau diriģē dabas spēkus. Fantastiski brīži, kurus nevar ne nofotografēt, ne nofilmēt, vien dziedāt un izbaudīt kādu stiprāku varu pār mums. Izmirkt līdz pēdējai vīlītei un dziedāt! Būt lepnai, ka esmu daļa Latvijas!"

Savukārt vēstnesis Gundars Zadovskis, tautas deju dejotājs no Saldus atzīst, ka šim nozīmīgajam amatam pieteicies, jo vēlējies būt vēl vairāk iesaistīts vērienīgajā Dziesmu un deju svētku kustībā. Viņš konkursam pieteicās ar savu dzimšanas dienas stāstu: "Sākot ar maniem pirmajiem Svētkiem, Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2005. gadā, arī visi turpmākie, kā arī šī gada gaidāmie Svētki ir iekrituši manā dzimšanas dienā – jūlija sākumā. Un tieši Dziesmu un deju svētku norises gados es saņemu īpašāko, emocionāli dārgāko un noteikti grandiozāko dzimšanas dienas dāvanu – nedēļu nebeidzama dejotprieka, gandarījuma, kopā būšanas, lepnuma par savu tautu, valsti un tradīcijām. Savukārt, ja ar lieluzvedumu Daugavas stadionā nav gana, tad Svētku noslēdzošajā vakarā Mežaparkā droši piebiedrojos klausītāju rindās tiem tūkstošiem, kas savu mīlestību pret Latviju parāda nevis ar dejošanas, bet gan ar dziedāšanas spēku... un atskan ''Gaismas pils''".

Kā oficiālais XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku atbalstītājs ''Rimi'' savos veikalos īpašās Svētku vēstniecības vērs laikā no 28. maija līdz 8. jūlijam. Kurzemē vēstniecības tiks atklātas ar Dziesmusvētku ieskandināšanas pasākumu 9. jūnijā Liepājā – laukumā pie ''Rimi'' ''Rietumu centra''. Tajā ikvienu liepājnieku un pilsētas viesi priecēs koru un deju kolektīvu priekšnesumi, kā arī dažādas radošās darbnīcas visas dienas garumā.