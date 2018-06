Notiks pārmiju pārslēgšanas darbi; gaidāmas izmaiņas tramvaju kustībā

Projekta "Tramvaja līnijas un pieguļošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija" ietvaros sekmīgi pabeigta sliežu ceļu izbūve vienā virzienā, kā arī sakārtotas apakšzemes komunikācijas, tādēļ naktī no piektdienas, 1.jūnija, uz sestdienu, 2.jūniju, notiks pārmiju pārslēgšanas darbi. Līdz ar to sestdien no paša rīta tramvaju kustības atjaunošana var aizkavēties līdz vienai stundai, informē SIA "Liepājas tramvajs" pārstāve Dace Gruntmane.

Turpmāk gaidāmas izmaiņas satiksmes organizācijā būvniecības objekta teritorijā: sestdien tramvaja kustība objekta zonā tiks organizēta pa abiem sliežu ceļiem, bet sākot ar svētdienu tramvaja kustība notiks pa izbūvēto sliežu ceļu jūras pusē. Šādas tramvaja kustības izmaiņas būs spēkā līdz objekta pabeigšanai un tramvaja kustības atjaunošanai pa abiem sliežu ceļiem.

Gājēji un satiksmes dalībnieki tiek aicināti būt uzmanīgi un sekot jaunajām ceļa norādēm.