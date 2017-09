Nākamgad Liepājas ostā piestās kruīza kuģis

Liepājas ostā pēc vairāku gadu pārtraukuma paredzēta kruīza kuģa viesošanās. Plānots, ka Liepājas ostā 200 metrus garais kruīza kuģis ''Saga Saphire'' ienāks 2018. gada 17. augustā, atvedot uz Liepāju aptuveni 600 ceļotāju.

Kā uzsver Liepājas SEZ pārvaldnieka vietnieks attīstības jautājumos Uldis Hmieļevskis, ''pasažieru plūsmas palielināšana Liepājas ostā ir viens no Liepājas SEZ pārvaldes uzdevumiem, tāpēc kopā ar Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroju ir uzsākts darbs pie kruīza kuģu piesaistes Liepājas ostā. Kruīza kuģi veicinās Liepājas un Liepājas ostas atpazīstamību, kā arī dos ieguldījumi vietējā ekonomikā.''

Liepāja ir viena no 6 ostām, kurās plānots piestāt kruīza ''Baltijas piedzīvojums'' laikā Baltijas jūrā 2018. gada augustā. Kruīza kuģis ''Saga Saphire'', kurš ir 200 metrus garš, 29 metrus plats un spēj uzņemt līdz 720 viesus. Plānots, ka kuģis piestās ''Terrabalt'' piestātnē. Iepriekšējo reizi kruīza kuģis Liepājas ostā viesojās 2006. gadā, atvedot uz pilsētu vairāk kā 500 ceļotājus.

Liepājas SEZ pārvaldes viens no uzdevumiem ir pasažieru skaita palielināšana Liepājas ostā. Tāpēc ir ļoti svarīgi attīstīt gan prāmju kustību, gan modernizēt jahtu centru. Kruīza kuģu piesaiste ir viens no veidiem, kā palielināt pasažieru plūsmu, un dot ieguldījumu vietējā ekonomikā.

''Galvenais kruīzu galamērķis Baltijas jūrā ir Sanktpēterburga, bet kruīza kompānijas pa ceļam iekļauj arī citas ostas, lai padarītu ceļojumu interesantu. Uldis Hmieļevskis tikko kā atgriezies no no Hamburgas (Vācija), kur no 6.-8. septembrim notika jūras un upju kruīziem Eiropā veltīta izstāde un konference ''Seatrade Europe''. ''Tiekoties ar nozares spēlētājiem, ir gūta pārliecība, ka šobrīd kruīza kompānijas meklē jaunus un interesantus pieturas punktus saviem maršrutiem, un pats svarīgākais ir tieši pieturvietas atraktivitāte,'' uzsver Hmieļevskis. ''Tāpēc ir svarīgi nākamajos gados Liepājas ostai piesaistīt kruīza kompāniju interesi, un panākt, lai šie ienācieni kļūtu par regulāru notikumu.''

"Liepāja ir vienīgā pilsēta Latvijā ārpus Rīgas, kas nodrošina sauszemes, avio un jūras transporta iespējas - pēdējā laikā pilsētas tūrisma piesaistes, pārdošanas un mārketinga speciālisti mērķtiecīgi strādājuši, lai pēc iespējas vairāk palielinātu ienākošo tūristu skaitu - šis kruīza kuģis ir apliecinājums labi paveiktam mājasdarbam un tam, ka mūsu pilsēta kļūst aizvien pievilcīgāka arī Eiropas kontekstā," atzina Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja vadītāja Inta Šoriņa.

Liepāja ir vienīgā pilsēta ārpus Rīgas un Jūrmalas, kura spēj nodrošināt naktsmītnes un ēdināšanas iespējas lielam skaitam pilsētas viesu - Liepājā ir 15 viesnīcas, 10 viesu mājas, hosteļi, kempings un brīvdienu mājas, kā arī neskaitāmi privātie apartamenti, 18 restorāni un 32 kafejnīcas.

Kruīza kuģa ierašanās ikvienā Baltijas jūras ostā nodrošina ne tikai atpazīstamību, bet dod arī pienesumu vietējai ekonomikai. ''Cruise Baltic'' apkopotā informācija liecina, ka vidēji viens Baltijas jūras kruīza dalībnieks ikvienā pilsētā atstāj 79,22 eiro. Kopumā Baltijas jūrā kruīza ceļojumus organizē 37 kompānijas.Ceļojumu ''Baltijas piedzīvojums'' organizē Lielbritānijas kruīza kompānija ''Saga'', un tas ir kruīza brauciens pa Baltijas jūru ar mērķi iepazīstināt ceļotājus ar UNESCO mantojumu. Tas aizsāksies un noslēgsies Doverā (UK) un ilgs no 2018. gada 7. - 22. augustam, piestājot Karlskrūnā (Zviedrija), Helsinkos (Somija), St.Pēterburgā (Krievija), Rīgā un Liepājā (Latvija) un Gdaņskā (Polija).