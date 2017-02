Mašīnbūves un metālapstrādes biznesa forums pulcējis profesionāļus no visas Eiropas

Ceturtdien, 2. februārī, Liepājas Valsts tehnikumā norisinās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) organizētais starptautiskais mašīnbūves un metālapstrādes biznesa forums ''Mašīnbūve un metālapstrāde Latvijā – viens solis līdz izcilībai'', kas pulcējis pilsētā ap 200 industrijas profesionāļus, uzņēmējus un iepircējus, stāsta rīkotāji.

Biznesa forumā laikā tā dalībniekiem ir iespēja iepazīties ar jaunākajām tendencēm un sasniegumiem Latvijas mašīnbūves un metālapstrādes nozarēs, savukārt ārvalstu un vietējie eksperti sniedz nozares izaugsmes vērtējumu un spriež par uzņēmumu perspektīvām starptautiskajos tirgos. Foruma ietvaros notiek arī kontaktbirža starp ārvalstu iepircējiem un Latvijas uzņēmumiem.

''Mašīnbūve un metālapstrāde ir viena no vadošajām Latvijas rūpniecības nozarēm. Īpaši pēdējo desmitgažu laikā tā ir kļuvusi par vienu no prominentākajām ražošanas un eksporta nozarēm, kas uz vairāk kā 100 pasaules valstīm eksportē gandrīz 80% no saražotās produkcijas kopapjoma. Nozare veiksmīgi integrējas starptautiskās piegāžu ķēdēs. Ārvalstu investori investē ne tikai jaunu ražotņu izveidē, augstvērtīgu tehnoloģiju izmantošanā, bet nāk jau ar gatavu noieta tirgu, veiksmīgi noris zināšanu pārnese un tiek veicināta jaunu, konkurētspējīgu produktu izstrāde, ko novērtē visā pasaulē,'' uzsver Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktors Andris Ozols.

Galvenās foruma tēmas ir mašīnbūve un metālapstrāde Latvijā – statistika, vērojumi, perspektīvas, izaicinājumi šodien un nākotnē –; Latvijas un it īpaši Liepājas priekšrocības investīciju piesaistē un biznesa uzsākšanā; profesionālā izglītība un kompetents darbaspēks; atbalsta instrumenti valsts, reģionālā un pašvaldības līmenī; tranzīts un loģistika.

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem Liepājā ir lielākie saražotās un realizētās rūpniecības apjomi ārpus Rīgas, kas parāda, ka arī bez uzņēmuma ''Liepājas Metalurgs'' darbības pilsēta ir ražojoša. 2016. gada deviņos mēnešos saražotās apstrādes rūpniecības apjomi Liepājā sasnieguši 166 miljonus eiro, savukārt realizētās – 179 miljoni eiro.

Ražošanas nozarē Liepājā nodarbināti 6082 cilvēki, salīdzinājumam tirdzniecības un auto remonta nozarē nodarbināti 3518 cilvēki, būvniecības nozarē – 2590, bet transporta un uzglabāšanas nozarē – 2236.

''Liepājā ir tradicionāli spēcīga apstrādes rūpniecība, kurai vēsturiski izveidojies stabils pamats – piemērota infrastruktūra, vērtīgas zināšanas, prasmes un pieredze, darbaspēka pieejamība un tā pēctecība. Jānorāda, ka pērnā gada nogalē Latvijas kopējā rūpniecības izlaide atgriezās uz izaugsmes ceļa, un jo īpaši sekmīgi klājies apstrādes rūpniecībai, kur novembrī vērojams 9,1% pieaugums gada griezumā. Mašīnbūves un metālapstrādes jomā Latvijā mēs zinām daudz uzņēmumu veiksmes stāstu, un arī Liepāja ir šādu uzņēmumu mājvieta. Tā kā šobrīd notiek arī Liepājas industriālo teritoriju paplašināšanās, jau tuvākajā laikā varam sagaidīt, ka te šādu uzņēmumu skaits turpinās pieaugt,'' norāda finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola.

Mašīnbūves un metālapstrādes nozarē Liepājā darbojas vairāk nekā 40 uzņēmumi ar 60 miljonu eiro apgrozījumu gadā. Lielākie no tiem ir SIA ''Jensen Metal'' ar 20 miljonu eiro apgrozījumu gadā un 255 darbiniekiem, SIA ''Aile Grupa'', ''Lesjofors Spring LV'', SIA ''RT Metāls'', SIA ''Silkeborg Spaantagning Baltic'', SIA ''Hidrolats ČL'', SIA ''Lesjofors Gas Springs'', SIA ''Hidrolats'', SIA ''Ferrolat''.

Foruma mērķis ir veicināt Latvijas un reģiona starptautisko atpazīstamību, piesaistīt vietējos un ārvalstu uzņēmējus, potenciālos investorus un sniegtu iespēju Latvijas un Liepājas uzņēmējiem dibināt biznesa kontaktus.