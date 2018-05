Māmiņdienā koncertēs Aija Andrejeva

Svētku koncertā ''Tev mīļi pieglausties" 13. maijā pulksten 13 Liepājas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē māmiņas sveiks dziedātāja Aija Andrejeva ar pavadošo grupu, kā arī Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra bērnu un jauniešu vokālā studija "Pērlītes".

Koncertā tiks izdzīvotas un izspēlētas dziesmas gan no Aijas jaunā albuma "Mēs pārejam uz Tu", gan arī būs dzirdamas klausītāju sen iemīļotas dziesmas no dziedātājas repertuāra, bet, kā saka Aija, tās iegūs citu krāsu un skanējumu.



"Mamma ir visa pamatā, mamma ir visa sākums, mamma ir patvērums, mamma ir drošība, mamma ir absolūta, beznosacījumu mīlestība. Tāpēc, ja man ir iespēja darīt laimīgas mammas ar savu mūziku un klātbūtni Liepājā, tas man sagādās milzīgu prieku un gandarījumu."



Ieeja koncertā ar bezmaksas ielūgumiem. Tos no 8. maija iespējams saņemt Liepājas Latviešu biedrības nama biļešu kasē tās darba laikā no otrdienas līdz piektdienai no pulksten 11 līdz 18 un sestdienās no pulksten 10 līdz 14. Ielūgumu skaits ierobežots!