Liepājas vēsturisko ēku sakārtošanas programmai šogad piešķir divreiz vairāk līdzekļu

Liepājas kultūras pieminekļu saglabāšanas programmai, kurā iespējams saņemt pašvaldības atbalstu vēsturisko ēku sakārtošanai, šogad atvēlēti 256 617 eiro, kas ir divreiz vairāk nekā 2017. gadā šim mērķim piešķirtie 120 583 eiro, aģentūru LETA informēja Liepājas būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Pašvaldības līdzfinansējums piešķirts 22 no kopumā 25 projektiem, kas bija iesniegti konkursā atbalsta saņemšanai.

Septiņos gadījumos līdzfinansējums piešķirts arhitektoniski mākslinieciskās izpētes veikšanai vai restaurācijas būvprojektu izstrādei. Atbalstīti arī trīs projekti, kas paredz veikt būvdetaļu izgatavošanu vai restaurāciju, bet 12 gadījumos atbalstīti restaurācijas būvdarbi.

Kopējā naudas summa, par ko kultūras pieminekļu īpašnieki vai valdītāji šogad vēlējās sākt vai turpināt savu īpašumu sakārtošanu, sasniedza 794 896 eiro. Savukārt no pašvaldības prasītā līdzfinansējuma daļa bija ir 286 757 eiro, kas gandrīz trīs reizes pārsniedza sākotnēji šim mērķim pašvaldības budžetā rezervēto naudas summu – 100 000 eiro. Pagājušonedēļ, veicot grozījumus pilsētas pamatbudžetā, Liepājas kultūras pieminekļu saglabāšanas programmai tika papildus piešķirti vēl 156 617 eiro no SIA "Liepājas enerģija" dividendēm. Līdz ar to kopējais programmas finansējums sasniedza 256 617 eiro, kas ir lielākā līdz šim vēsturisko ēku sakārtošanas programmai piešķirtā nauda, uzsvēra Štāls. Šajā summā ietilpst arī būvuzraudzības izmaksas, ko pašvaldība visiem restaurācijas būvprojektiem, tāpat kā iepriekš, apmaksās pilnā apmērā. Būvuzraudzībai pavisam šogad atvēlēti 26 972 eiro.

No visiem šā gada projektu iesniegumiem 11 pieteikumi ir saņemti no daudzdzīvokļu ēku apsaimniekotājiem vai biedrībām, kas liecina, ka šo māju dzīvokļu īpašnieki ir spējuši pieņemt kopīgu lēmumu par iesaistīšanos pašvaldības piedāvātajā atbalsta programmā, piebilda Štāls.

Kultūras pieminekļu izpēti, būvprojektu sagatavošanu un ēku, to būvdetaļu un būvamatnieku izstrādājumu restaurācijas darbus Liepājas pašvaldība līdzfinansē kopš 2015.gada. Šo gadu laikā no pašvaldības budžeta šim mērķim atvēlēts vairāk nekā pusmiljons eiro.