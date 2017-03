Liepājas Universitāte aicina uz Atvērto durvju dienu

Sestdien, 11. martā, pulksten 11 Liepājas Universitātē (LiepU) notiks Atvērto durvju diena, kurā būs iespējams iepazīties ar universitātes studiju piedāvājumu, satikt dekānes, mācībspēkus un studentus, saņemt atbildes uz dažādiem jautājumiem par studiju saturu un procesu, studiju maksām, kredītiem un budžeta vietām.



Reģistrēšanās notiks no pulksten 10.30 LiepU pirmā stāva foajē, informē Universitātes pārstāvji.

No pulksten 11 aktu zālē, 4. stāvā, par studijām LiepU stāstīs Dabas un inženierzinātņu, Humanitāro un mākslas zinātņu, Pedagoģijas un sociālā darba un Vadības un sociālo zinātņu fakultāšu dekānes. Stāstījumā varēs uzzināt par to, kādas iespējas sniedz studijas katrā no fakultātēm, kādas profesijas iespējams iegūt absolvējot universitāti, kā arī iepazīties ar informāciju par to, kur darba vietu raduši LiepU absolventi. Studentu padomes pārstāvji pastāstīs par savas darbības galvenajiem virzieniem, ārpusstudiju aktivitātēm un Erasmus+ studentu mobilitātes programmu.

LiepU Studentu padomes priekšsēdētāja Alīna Katrīna Kūtre, kura studēt uz Liepāju devusies no dzimtās vietas Rīgas, par studijām LiepU stāsta: ''Savu izvēli studēt Liepājas Universitātē ne vienu brīdi nenožēloju. Šeit ir individuāla pieeja studentam, draudzīgi studiju biedri, atsaucīgi pasniedzēji un, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi, jebkurā laikā pieejama vadība. Tādēļ aicinu ik vienu interesentu apmeklēt ''Atvērto durvju dienu'', lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju.''