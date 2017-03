Liepājas POP/ROK skolas audzēkne Līva Eistere iekļūst konkursa ''Ghetto Faktors'' pusfinālā

Liepājas POP/ROK skolas audzēkne Līva Eistere ir starp Latvijas talantīgāko TOP30, kuri izcīnījuši iespēju piedalīties vokālā konkursa ''Ghetto Faktors'' pusfinālā aprīlī. Kopumā no Liepājas pusfinālā piedalīsies četras vokālistes, paziņojuši konkursa pārstāvji.

Vokālā konkursa ''Ghetto Faktors'' pusfinālam dalībnieki kvalificējās, izturot divas atlases kārtas. Liepājas atlasē, kas norisinājās februārī, dalībnieki izpildīja iepriekš sagatavotu dziesmu a capella, bet pēc tam komandas uzdevumu - visi kopā sagatavoja un izpildīja pašu izvēlētu dziesmu. Dalībnieku sniegumu vērtēja divi konkursa organizatori, kā arī Liepājas teātra aktieris Kaspars Gods.

Konkursa otrā atlases kārta norisinājās 5. martā Rīgā, un tajā piedalījās ap 80 dalībnieku no visas Latvijas. Dalībniekiem bija jāuzstājas ar dziesmu mūzikas pavadījumā, bet žūriju šoreiz pārstāvēja jau seši cilvēki, tostarp arī 2013. gada ''Ghetto Faktors'' uzvarētāja Kristīne Prauliņa un trīs pagājušā gada finālisti Kristīne Cīrule, Edvards Grieze un Mārtiņš Strods.

''Tev ir īpašs tembrs. Izklausās, ka tev ir veca dvēsele, kas nāk no tādas dziļas vietas, un tas ir ļoti skaisti. Tev ir tehniski vēl daudz jāstrādā, bet tu esi arī ļoti jauna un tas ir ok. Atceries, ka tev ir kaut kas ļoti īpašs un sargā to!'' tā par Līvas sniegumu dziedātāja Kristīne Prauliņa, pazīstama arī kā jaunās džeza paaudzes grupas ''Alaska Dreamers'' soliste.

Līvai ir vienpadsmit gadu un ikdienā savas vokālās prasmes viņa izkopj Liepājas POP/ROK skolā pie vokālās pedagoģes Lindas Ločmanes. Meitene dzied gan latviski, gan angliski, un ne vienmēr tās vieglākās dziesmas, bet gūtie panākumi ir pierādījums tam, ka nevajag baidīties. Jau kādu laiku Līva dzied arī mūzikas skolas izveidotā bērnu popgrupā ''POP ROK KIDS'' (vadītājs Gints Purgailis).

Pēc abām atlases kārtām dalību konkursā turpina 30 dalībnieki. Kopā būs divi pusfināli, katrā ar savu priekšnesumu uzstājas 15 dalībnieki, no kuriem 5 (kopā 10) tiks izvirzīti tālāk uz finālu. Sākot ar pirmo pusfināla nedēļu dalībniekiem būs pieejamas mēģinājuma telpas ar nepieciešamo mūzikas inventāru, kā arī vienu reizi nedēļā notiks meistarklases ar kādu Latvijā pieredzējuša un atpazīstama mūziķa vai industrijas eksperta iesaisti. Vēlam visiem izturību un veiksmi!

''Ghetto Faktors'' ir vokālās mūzikas konkurss ar devīzi ''Seko savam sapnim!''. Projekta mēŗkis ir, izmantojot ''Ghetto Games'' sniegto platformu un iespējas, palīdzēt visiem dalībniekiem attīstīt un pilnveidot dažādas ar mūziku saistītas prasmes. Konkursa uzvarētājam būs iespēja ierakstīt savu dziesmu profesionālā skaņu studijā, uzfilmēt šai dziesmai videoklipu, uzstāties ''Ghetto Games'' rīkotājos sezonas lielākajos pasākumos kā arī sadarboties ar plaši atpazīstamiem mūziķiem un mūzikas industrijas profesionāļiem.

Liepājas POP/ROK skola sociālajos tīklos:

Facebook: www.facebook.com/poprokskola

Instagram: www.instagram.com/poprokskola

Twitter: www.twitter.com/poprokskola

Draugiem.lv: www.draugiem.lv/poprokskola