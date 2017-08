SIA "Karosta Terminals" Liepājas ostā plāno būvēt eļļas un graudu termināli ar ražošanas kompleksu, aģentūru LETA informēja Liepājas speciālās ekonomiskās zona.

Liepājas SEZ valde nolēmusi uz vienu gadu rezervēt uzņēmumam zemesgabala Zemgales iela 8/12 nomas tiesības būvprojekta minimālā sastāvā izstrādei. Nepieciešamā zemesgabala platība ir aptuveni 76 000 kavdrātmetru, kas vēl tiks precizēta, izstrādājot būvniecības projektu.

Kā informēja SEZ pārstāve, zemesgabals atrodas stratēģiski svarīgā vietā Karostas kanāla baseinā, un interese par to no investoru puses bijusi arī iepriekš. Pēdējos gados Liepājas SEZ pārvalde veikusi teritorijas sakopšanas darbus – tā ir norobežota, lai tajā nevarētu iekļūt nepiederošas personas, un atbrīvota no krūmiem. "Lai šajā teritorijā varētu īstenot saimniecisko darbību, nepieciešami lieli ieguldījumi, ko bez nopietna investora nevar izdarīt," skaidroja Liepājas SEZ pārvaldnieks Jānis Lapiņš.

Turpat blakus jau gandrīz 20 gadus darbojas beramkravu terminālis "Baltic Transshipment Center" un 10 gadus strādā "Cemex" termināls. Kā atzina Liepājas SEZ pārvaldnieka vietnieks attīstības jautājumos Uldis Hmieļevskis, Liepājas osta sevi pozicionē kā nišas ostu, kas spēj apstrādāt kravas nelielās partijās, kā arī nestandarta kravas. To apliecinot arī salīdzinoši nelieli kravu termināļi, kas strādā Tirdzniecības kanālā, Ziemas ostā un arī Karostas kanālā, kur plānots attīstīt arī eļļas un graudu termināli.

Liepājas ostas Karostas kanālā aktīvi darbojas pieci termināļi, kas šā gada septiņos mēnešos pārkrāvuši 618 942 tonnas dažādu kravu, tostarp cementu, lauksaimniecības produkciju un naftas produktus. Kā uzsvēra Hmieļevskis, saimnieciskā darbība Karostas kanāla termināļos attīstās - šā gada septiņos mēnešos tajos apstrādāto kravu apgrozījums veido 80% no visā 2016. gada tajos pārkrautajām kravām. "Tādu redzam arī Liepājas ostas Karostas kanāla tālāko saimniecisko darbību - pēc iespējas vairāk termināļu, kas dod pēc iespējas lielāku kravu apgrozījumu – 1000 000 - 200 000 tonnu gadā katrs," piebilda Hmieļevskis.