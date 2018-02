9. februārī no pulksten 16 līdz pulksten 18 Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienībā ''Jauniešu māja'' brīvprātīgā Emma no Vācijas aicina visus uz pārstrādes darbnīcu, kurā no vecajiem kalendāriem un citiem materiāliem tiks veidotas skaistas pasta aploksnes.

Interesenti aicināti ņemt līdzi jaukus iepriekšējo gadu kalendārus, kā arī derēs veci plakāti un mapes, norāda rīkotāji.

Ieeja pasākumā ir bez maksas.