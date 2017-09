Liepājā sāksies bezmaksas latviešu valodas kursi

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde jau piekto gadu ar pašvaldības finansiālu atbalstu rīko bezmaksas latviešu valodas apmācību mazākumtautību iedzīvotājiem, kuri strādā un ir deklarēti Liepājā.

Latviešu valodas kursi sāksies no 2. oktobra pulksten 18 Liepājas 8. vidusskolā interesentiem ar minimālām priekšzināšanām. Reģistrācija no 25. septembra Liepājas A. Puškina 2. vidusskolas kancelejā no pulksten 10-16.

Plānots, ka nākamgad tāpat kā līdz šim atviešu valodas kursi varētu notikt arī Liepājas 7. vidusskolā un Liepājas 3. pamatskolā.

Liepājas pašvaldība, ņemot vērā iedzīvotāju ierosinājumus, bezmaksas latviešu valodas apmācību rīko jau vairākus gadus, lai palīdzētu iedzīvotājiem bez valsts valodas zināšanām integrēties pilsētas sabiedrībā, veicinātu sabiedrības saliedētību, izmantojot latviešu valodu kā saziņas līdzekli profesionālajā, kultūras dzīvē, ikdienas saskarsmē, kā arī palīdzot saviem bērniem mācībās. Pēdējā laikā interesi par latviešu valodas apmācību izrādījuši arī ārzemnieki, kuri ieradušies strādāt Liepājā.

Apmācību veic skolu pedagogi, kuriem ir atbilstošs sertifikāts latviešu valodas mācīšanai.

Apmācību kurss paredzēts 120 stundām. Nodarbības notiek trīs reizes nedēļā vakaros pa divām stundām. Pēc programmas apgūšanas notiek kursantu latviešu valodas zināšanu novērtējums, lai iegūtu apliecību par valsts valodas apguvi.