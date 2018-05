Liepājā notiks skaņas mākslai un eksperimentiem veltīts festivāls

No 25. līdz 31. maijam Liepājā, Tirgus ielā 9, norisināsies starptautiskais skaņas mākslai, mūzikai, eksperimentiem un jaunradei veltītais festivāls ''Skaņas dienas''. Šis festivāls būs platforma, kur satikties jaunajiem māksliniekiem, mūziķiem, studentiem, profesionāļiem un citiem, kas ieinteresēti skaņā, mākslā un mūzikā. Festivāla galvenās aktivitātes ir divi audiovizuālu performanču vakari, skaņas mākslas izstāde, seminārs un četras radošās darbnīcas.

Līdz 24. maijam jebkuram interesentam ir iespēja pieteikties radošajās darbnīcās, informē rīkotāji. Šī gada radošo darbnīcu tēma ir biosignāli, kura veidota sadarbībā ar starpdisciplināro mākslas platformu ''Pixelache'' Somijā. Darbnīcu dalībinieki apstrādās un interpretēs dažādus datus un signālus dabā un pilsētvidē, tos sonificējot, vizualizējot, apstrādājot un interpretējot audiovizuālās kompozīcijās un instalācijās. Radošo darbnīcu rezultātus būs iespējams apskatīt un noklausīties festivāla noslēgumā ceturtdien, 30. maijā.

Radošās darbnīcas vadīs skaņas un mediju mākslinieki Krišjānis Rijnieks (LV/DE), Antje Greie-Ripati (Antye Greie-Ripatti, DE/FI), Šons Pinčbeks (Shawn Pinchbeck, CA), Viljams Kosta (William Bilwa Costa, DE) un Maikls Railijs Makdermots (Michael Riley McDermott, US).

Festivāla ietvaros norisināsies arī skaņas mākslas izstāde, kurā piedalīsies mākslinieki Zanda Puče, Pēters Riekstiņš, Milda Ziemane, Paula Ostupe un citi. Izstāde tiks atklāta 25. maijā pulksten 19, Izstādei ir iespējams pieteikties arī eksursijai kuratora vadībā, rakstot uz skana@mplab.lv . Izstāde būs apskatāma 26. – 30. maijā no pulksten 12 – 18.

25. maijā pulksten 20 norisināsies atvērtais performanču vakars, piedaloties jaunajiem māksliniekiem un citiem, kuri vēlas eksperimentēt bez formas vai satura ierobežojuma, izmantojot dažādus instrumentus, medijus, tehnikas. Pasākumā piedalās mākslinieču apvienība ''Not Even Born Yet'', kurā tiek apvienoti klasiski mūzikas instrumenti ar elektroniku, mediju māksliniece Ieva Vīksne, kura piedāvās apmeklētājiem performanci, sonificējot savus smadzeņu viļņus, apvienība ''Antenas'', Kristofers Knesis a.k.a Krystofers un vēl citi jaunie mākslinieki.

26. maijā pulksten 20 notiks viens no festivāla centrālajiem notikumiem - dzīvās eksperimentālās un elektroniskās mūzikas koncerts ''Skaņas Novakare''. Koncertā piedalās skaņas mākslinieks Huans Duarte (Juan Duarte, FI), Viljams Kosta un Maikls Railijs Makdermots ar performanci ''Ne/dabiskie lauki'' (''Un/natural fields''), komponists Platons Buravickis un jaunais skaņas un mediju mākslinieks Uldis Hasners.

Pēc tam sekos elektroniskā deju mūzika, kuru piedāvās DJ/VJ duets Lelis & Vītoliņa, DJ duets PA & LEONE no Ogres, kā arī Marts Maniks a.k.a MRDS no Igaunijas (Mart Männik, EE).