Koncertzālē “Lielais dzintars” atklās izstādi “Pierakstītā skaņa”

Pirmdien, 8. janvārī pulksten 17 koncertzāles “Lielais dzintars” mākslas telpā Civita Nova tiks atklāta izstāde “Pierakstītā skaņa”, kas ļauj izsekot, kā gadsimtiem ilgi veidojusies tradīcija skaņu fiksēt notācijas jeb mūzikas pieraksta zīmēs.

Izstādē aplūkota Rietumu mūzikas notācijas attīstība no viduslaikiem līdz mūsdienām. Šeit meklētas atbildes uz jautājumiem: cik precīzi iespējams pierakstīt skaņu?; cik liela ir atskaņotāja brīvība, interpretējot muzikālu tekstu?; kā laika gaitā mainījušās grafiskās zīmes, ar kurām tiek pierakstīta mūzika?

“Muzikālās notācijas simboli grafiski mēdz līdzināties vizuālās mākslas elementiem. Šī paralēle savulaik ieintriģēja ne vienu vien mākslinieku, kuri prātoja, vai pastāv cēloņsakarība starp nošu pieraksta estētiku un labu mūziku. Savukārt no komponistu skatupunkta – ne visa mūzika, kas notīs skaisti izskatās, ir kvalitatīva, taču labai mūzikai vienmēr piemitīs arī vizuāla pievilcība,” stāsta viens no izstādes kuratoriem komponists Jānis Petraškevičs.

Mūzikas notācija sastāv no atpazīstamām grafiskām zīmēm, ar kurām tiek pierakstīta mūzika. Laika gaitā ar tām sākts fiksēt tādus parametrus kā skaņas augstums, garums un dinamika. No vienas puses – mūzikas pieraksts domāts, lai dokumentētu jau pazīstamus skaņdarbus un aizstātu mutiskās tālāknodošanas procesu, kurā konkrētais skaņdarbs tika iegaumēts, to dziedot vai spēlējot priekšā. No otras puses – tā uzdevums ir jaunu melodiju un citu muzikālu ideju rakstiska reprezentācija. Tādējādi mūzikas pieraksts ļauj izpaust radošu ideju, to neatskaņojot, kas savukārt skaņdarbu autoriem sniedz iespēju radīt apjomīgus un kompleksus skaņdarbus.

Izstāde “Pierakstītā skaņa” koncertzāles “Lielais dzintars” mākslas telpā Civita Nova aplūkojama līdz 8. februārim ik dienu koncertzāles darba laikā bez ieejas maksas. Uz izstādes atklāšanu pirmdien, 8. decembrī pulksten 17 laipni gaidīti visi interesenti.

Savukārt 25. janvārī pulksten 14.15 un 16 visi interesenti aicināti uz bezmaksas lekciju - pastaigu ar vienu no izstādes veidotājiem, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas asociēto profesoru Rolandu Kronlaku. Sarunas dalībniekiem būs iespēja uzzināt plašāku informāciju par izstādē apkopotajiem materiāliem un uzdot profesoram interesējošos jautājumus. Pasākuma ilgums: aptuveni 1 stunda 30 minūtes. Pieteikšanās, rakstot uz koncertzāles “Lielais dzintars” informācijas centra e-pastu info@lielaisdzintars.lv, vai zvanot pa tālruni 634 24555.

Izstādes kuratori: Brigita Zelča-Aispure, Jānis Petraškevičs, Rolands Kronlaks. Izstādes teksti un materiālu atlase: Jānis Petraškevičs, Rolands Kronlaks, Guntars Prānis.