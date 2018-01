''Komunālā pārvalde'' pamāca liepājniekus kā pareizi tīrīt sniegotās ietves

Apjomīgas snigšanas apstākļos ir svarīgi, lai sētnieki un citi ietvju un īpašumiem pieguļošo teritoriju uzkopēji, no vienas puses, un brauktuvju uzturētāji, no otras puses, veidotu sniega vaļņus, nodrošinot iespējami labvēlīgākus pārvietošanās apstākļus gan gājējiem, gan autobraucējiem. Diemžēl ne vienmēr sniega tīrīšanās iesaistītās puses to dara, norāda ''Komunālā pārvalde''.

''Lielas snigšanas apstākļos, pirmkārt, ir jānodrošina iespējas pārvietoties gājējiem un autotransportam, taču noteikumos netiek pieprasīta pilnīga ietves un brauktuves atbrīvošana no sniega vai ledus,'' atgādina pārvaldes Ziemas dienesta vadītājs Normunds Kairis.

Pilsētā ietves galvenokārt tīra namu apsaimniekošanas uzņēmumu sētnieki vai arī individuālo māju īpašnieki paši, vai īpašnieku algoti tīrītāji, bet brauktuves – ielu uzturēšanas uzņēmums SIA ''Clean R". Savukārt veloceļus un pilsētas zaļajām teritorijām piegulošās ietves - SIA "Tranzīts L".

Nereti sētnieki vai individuālo māju/gruntsgabalu īpašnieki sūdzas par to, ka viņu darbu regulāri bojā ielu tīrāmās mašīnas, kas uz ietves no brauktuves puses uzsviež sniegu un ledus gabalus. Tikmēr bez vainas nav paši ietvju tīrītāji. Gribēdami varbūt labu, cerībā, ka sniegu izkausēs vai izkliedēs automašīnas, sētnieki nereti visu balto kārtu no ietvēm uzšķūrē uz brauktuves, lai gan ieteicams veidot sniega valni. Rezultātā garāmbraucošas sniega tīrītājas automašīnas vai traktora lāpsta nokrišņu masu atsviež atpakaļ uz ietves, lai gan tehnika pārvietojas ar atļauto ātrumu – ne vairāk kā 30 kilometri stundā. Beigās sniega tīrītāji sūdzas viens par otru, taču neapmierināti ir arī gājēji un autobraucēji, kuriem jāpārvietojas pāri kupenām vai pa nenotīrītām brauktuvēm.

''Ja, sētnieks uz ietves un brauktuves šķautnes veidos sniega valni, tad nākamajā brauktuves stumšanas reizē ietve netiks vai minimāli tiks apbērta ar sniegu, un sētnieka iepriekšējais darbs nebūs lieki darīts,'' piebilst N. Kairis. Sniegu no ietvēm, kur tas iespējams, var pārvietot arī uz zaļo zonu, bet citviet lietderīgi veidot sniega valni gan pie brauktuves, gan arī mājas vai sētas pusē.

Ietvju uzkopējiem tomēr vēl jāatceras, ka sniega vaļņi nav pieļaujami sabiedriskā transporta pieturvietās, ielu krustojumos un ielu pieslēgumos, iepretim gājēju pārejām un uz tramvaja sliedēm.

Kā vislabāk rīkoties, tas katram ietvju uzkopējam jāizvērtē pašam, jo situācijas katrā ielā un pat vienas ielas dažādos posmos var būt ļoti atšķirīgas, tāpēc vienotu recepti visur nav iespējams ieteikt. Daudz kas ir atkarīgs no katra darītāja godaprāta, vēlmes un prasmes darbu izdarīt kārtīgi.

Lai nodrošinātu lielāku komfortu gājējiem un braucējiem, visefektīvākais risinājums būtu sniega izvešana, taču šis pakalpojums ir pietiekami dārgs un vienmēr sabiedrībā pretrunīgi vērtēts.