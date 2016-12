Jaunais bērnu rehabilitācijas centrs varētu sākt strādāt janvārī

Pavisam drīz savu darbību Liepājā uzsāks biedrības ''Dižvanagi'' veidotais Baltijas rehabilitācijas centrs, kas sniegs vēl nebijušas iespējas bērniem ar īpašam vajadzībām un viņu ģimenēm. 29. decembrī notikusi pirmā iepazīšanās ar jauno centru, kas reāli savu darbu varētu uzsākt janvāra beigās, informē portāls www.liepaja.lv.

Vienlaikus ar rehabilitācijas iespējām šis centrs kalpos arī kā naktsmītne tām ģimenēm, kuras izmantos centra pakalpojumus.

Centra telpas Liepājā atrodas bijušās bērnu slimnīcas teritorijā, kur pirms vairāk nekā 20 gadiem ar savu mazuli bijusi arī Ilze Durņeva. Vēlāk tapa skaidrs, ka mazulim ir veselības problēmas. Pašas pieredze arī bija dzinulis 2008. gadā dibināt biedrību ''Dižvanagi'', kas ikdienā darbojas Grobiņas novadā un dažādos līmeņos strādā ar bērniem, kuriem ir invaliditāte.

Pagājuši deviņi gadi, iegūta pieredze, strādājot ar pašmāju un starptautiska mēroga labākajiem speciālistiem, tagad īstenojas idejas par savu centru.

''Tas nenotika vienā dienā, daudzu gadu garumā ir pētīts un analizēts, veiktas aptaujas par to, kas ir nepieciešams. Mēs speram nākamo soli un nodarbojamies arī ar sociālo uzņēmējdarbību. Nav tā, ka mēs nākam par velti. Par pakalpojumiem maksā gan pašvaldība, gan valsts, bet, piemēram, ir cilvēki, kuri grib ziedot kādai konkrētai ģimenei, tad to var darīt nevis caur fondiem, bet pa tiešo jau ģimenei, un tad var nākt šeit un darboties. Vēl, ja mēs veicam sociālo uzņēmējdarbību, to peļņu mēs nesadalām iekšienē, bet dodam atpakaļ sabiedrībai. Tad nav jādomā, būs vai nebūs ziedojums. Tu taču nevari pateikt - tev ir jāziedo, tā ir katra paša cilvēka brīva izvēle,'' saka Ilze Durņeva.

Divstāvu ēka atrodas Liepājā blakus Jūrmalas parkam. Telpas tiek nomātas no kāda privātīpašnieka. Biedrības ''Dižvanagi'' valdes priekšsēdētāja Ilze Durņeva izrāda centra telpas: ''Šīs bija telpas, kas stāvējušas aukstas un tukšas veselus sešus gadus. Mums arī pašvaldība piedāvāja telpas, jo pārsvarā dzīvojamies pa Grobiņu ''Dižvanagos'', ziemā un rudenī mums praktiski nav kur strādāt.''

Ar savu atbalstu izlīdzējis uzņēmums ''Liepājas enerģija'', kas ēkā izveidojis pilnīgi jaunu siltummezglu. Palīdzīgu roku sniedzis būvniecības uzņēmums ''UPTK''.

Bez reāla atbalsta no dažādiem avotiem nebūtu pa spēkam īstenot nevienu vien projektu, ko lolo biedrība.

Ar atvērtu sirdi un paļaušanos, ka viss ir iespējams, Ilze un viņas komanda turpina strādāt, lai īstenotu sapni par centru, kurā varēs sniegt kvalitatīvu palīdzību bērniem ar invaliditāti: ''Katrs strādāja kaut kur, katrs savās mājās, tagad būs skaidrs, ka visi startē no K. Barona ielas, no sava centra un braucam pie bērniem.''

Centrā privātprakse būs arī bērnu neiroloģei Ilze Jostmanei. Ar biedrību ''Dižvanagi'' viņa sadarbojas jau vairākus gadus un turpinās to darīt arī jaunajā centrā.

''Kā mediķe es vērtēju šo centru ļoti atzinīgi. Ir būtiski, ka strādā komandā. Multidisciplinārā pieeja ir šobrīd ir aktuāla visā pasaulē. Ārsts, kas pārzina bērna diagnozes, tālāk pacientu novirza pie citiem speciālistiem un saņem atpakaļsaiti. Ir jābūt kādam, kas visu plāno, atkarībā no bērna problēmas,'' par centra lomu stāsta ārste.

Baltijas rehabilitācijas diennakts centrs bērniem ar īpašām vajadzībām Liepājā savu darbību uzsāks janvāra beigās. Pirmajā stāvā atradīsies medicīniskais bloks, otrajā sociālais, skaidro Ilze Durņeva. Centrā atradīsies fizioterapijas zāle, ēdināšanas telpas un arī nakšņošanai piemērotas istabiņas centra apmeklētājiem.