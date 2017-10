Iespēja tikties ar dzejniekiem Aivaru Eipuru un Guntu Šnipki

6. oktobrī Liepājas Universitātē Piejūras pilsētu literārā akadēmija ikvienu aicina uz tikšanos ar dzejnieku Aivaru Eipuru un dzejnieci, arhitekti Guntu Šnipki.

Pulksten 16 A. Eipurs ar klātesošajiem runās par tēmu ''Dzeja un atdzeja, problēmas un risinājumi'', kā arī apspriedīs literārā procesa aktualitātes un jauno dzejnieku veikumu dzejas lauciņā jeb februārī uzdoto mājasdarbu – dzejas ciklu. Runāt un debatēt par dzeju aicināti arī tie, kas nebija uz pirmo tikšanos gada sākumā.

Savukārt G. Šnipke viesosies pulksten 17.30, aicinot uz sarunu par tēmu ''Dzeja kā vaļasdarbs jeb – kā tikt pie dzejas prieka''. Dzejnieces pūrā ir divi izdoti dzejoļu krājumi un viena Liepājas teātrī iestudēta luga. Pašlaik darbs rit pie trešās dzejas grāmatas. ''Rakstīšana ir mans vaļasdarbs – daru to no brīva prāta un brīvā laikā, necerot ar to vareni nopelnīt, tomēr neļaujoties pašdarbnieciskai paštīksmei par katru pantiņu. Vai man no tā tiek arī prieks?'', stāsta G. Šnipke, atklājot, ka visa pamatā ir pamatīgs darbs – tiek rūpīgi krāti un pārdomāti iespaidi, pieredzes, vārdi un ''nevārdi'', ''dzejoju jau 50 gadus, ir sakrājies daudz kas pārrunāšanas vērts''.

14. oktobrī pulksten 12 Piejūras pilsētu literārā akadēmija piedāvās iespēju tikties ar rakstnieci Ingu Žoludi.