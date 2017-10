''Iededz gaismu'' priecēs ar franču, beļģu un latviešu mākslinieku uzstāšanos

Koncertcikls ''Iededz gaismu'' tumšos gada mēnešus sāks piepildīt ar gaismu un mūziku 14.oktobrī, kad izskanēs cikla pirmais koncerts ''Franču mūzikas vilinājums'', kurā uzstāsies akordeona un klavieru duets no Francijas.

Koncertcikls turpināsies 20. oktobrī ar beļģu seksteta ''Aranis'' azartiskās mūzikas programmu ''Made in Belgium. No Balkāniem līdz džezam'', informē organizatori.

Pirmais koncerts ''Franču mūzikas vilinājums'' notiks 14. oktobrī pulksten 18 mājīgajā un akustiski pievilcīgajā viesnīcas ''Promenade Hotel'' Hika zālē. Tajā piedalīsies pianists Žans Marī Mašado, kurš pats sevi ir nodēvējis par mūzikas pasaules izzinātāju un ir studējis klasisko mūziku, kopā ar Francijā ievērību guvušo akordeonistu Didjē Itirsarī. Abi mūziķi zina kā likt publikai viņos ieklausīties vai tā būtu estrādes vai pasaules mūzika, džezs, mūsdienu vai Basku zemes mūzika, franču šansons.

Koncertā skanēs šī gada februārī iznākušā mūzikas albuma skaņdarbi. Tie izceļas ar pārdomātām un sirsnīgām kompozīcijām, kuras mūs aizved no lirisma līdz abstraktām un sapņainām noskaņām.

Nākamais koncerts ''Made in Belgium. No Balkāniem līdz džezam'' izskanēs 20. oktobrī pulksten 19 ''Promenade Hotel'' Hika zālē. Tajā muzicēs sešu mūziķu grupa no Beļģijas ''Aranis''. Mākslinieki apvienojušies, lai radītu un atskaņotu jaunu un azartisku mūziku, kas pilna pretstatu un kontrastējošu tēmu. Mūziķi virtuozi balansē uz mūsdienu akadēmiskās, Balkānu, klezmeru, panku, džeza un tango mūzikas stilistikas robežām. Viņu radītā mūzika ir gan gaiša, gan smaga vienlaikus. Skaista un disharmoniska, runājoša vienlaikus gan vienkāršā, gan ļoti sarežģītā muzikālajā valodā. Tā apvieno sevī iespaidus no daudziem mūzikas stiliem, nekad nedzirdēta, bet vienlaikus atpazīstama. Šis koncerts notiek sadarbībā ar festivālu ''Arēna''.

Tālāk koncertcikls turpināsies 4. novembrī, pulksten 18 Promenade Hotel Hika zāle ar ''Sinfonietta Rīga'' stīgu kvarteta un saksofonista Arvīda Kazlauska sagatavoto koncertu ''Dziesmas bez vārdiem''. Mūziķi šajā programmā nolēmuši pievērsties dziesmas žanram, īpašu uzmanību veltot fenomenam mūzikā, kas pazīstams kā ''dziesmas bez vārdiem''. Kompozīcijas ar šādu nosaukumu rodamas vācu romantiķa Fēliksa Mendelszona-Bartoldi, krievu liriķa Sergeja Rahmaņinova un angļu komponista Gustava Holsta daiļradē.

Tāpat programmā iekļautas arī ''dziesmām bez vārdiem'' žanriski tik tuvās vokalīzes: klausītāju iemīļotie Sergeja Rahmaņinova, Gabriela Forē un Morisa Ravela, kā arī Jāņa Ivanova skaņdarbi. Un visu papildinās lappuses no Kurta Veila daiļrades līdz ar atsaucēm uz džeza mūziku, kabarē un popmūziku.

Valsts dzimšanas dienas vakarā 18. novembrī pulksten 19 Liepājas koncertzāles ''Lielais dzintars'' kamerzāle varēs baidīt klasiski skaistu programmu ''Melnbalto taustiņu Burvji''. To atskaņos duets ''Žvikovs&Glazenburga'', kas pastāv jau sešus gadus. Programmā iekļauti skaņdarbi, kurus divi pianisti atskaņo uz vienām klavierēm. No dzirkstošā klasiķa Volfganga Amadeja Mocarta, skumjā liriķa Franča Šūberta un poētiskā impresionista Kloda Debisī līdz dinamiskiem nesenā pagātnē tapušiem Amsterdamā un Ņujorkā studējušā mūziķa un matemātiķa Rubena Naefa, pašmāju meistara Jura Karlsona un spožā amerikāņu klavieru dueta ''Anderson&Roe'' skaņdarbiem.