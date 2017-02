FOTO: Prēmē un sumina "Liepājas Kultūras balvas 2016" saimi

Ar "Prāta Vētras" videosveicienu un Agneses Rakovskas koncertru piektdien, 24. februārī, Liepājas pašvaldība svinīgā ceremonijā apbalvoja "Liepājas Kultūras balvas 2016" ieguvējus.

Liepājas Kultūras balvu 2016 un prēmiju 1200 eiro apmērā par profesionālu izaugsmi 2016. gadā saņēma neatkarīgais “Goda teātris”. Balvu un katrs prēmiju 1000 eiro apmērā - dramaturģe Rasa Bugavičute Pēce par radošu un augstvērtīgu dramaturģes darbu, rakstniece Jana Egle par augstvērtīgu literāro darbību un izcilu debiju prozā ar stāstu krājumu “Gaismā”, kā arī mākslinieks Aivars Kleins par pašaizliedzīgu darbu, izveidojot un iedzīvinot mākslas salonu “Ludviķis”.

Liepājas pilsētas domes pateicības un Liepājas Kultūras balvas 2016 statuetes tika pasniegtas:

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas kolektīvam par plašu mākslas, dizaina un kultūrizglītojošu jubilejas pasākumu programmu “90 gadi mākslas”;

Liepājas Simfoniskajam orķestrim par ierakstu “Pēteris Vasks / Flute Concerto / Symphony No.3” un “Elegy” īstenošanu;

Koncertzālei “Lielais dzintars” par mākslas telpas “Civita Nova” izveidi, veicinot laikmetīgās mākslas pieejamību Liepājā;

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolai par unikālu mākslas projektu “Vēja stāsts Liepājā”;

Kurzemes Deju svētku radošai komandai par vērienīgo deju lieluzvedumu “Pašā jūras vidiņā”;

Prāta Vētras Skaņu ierakstu kompānijai par vērienīgo koncertu “7 soļi svaiga gaisa”.

10 nozīmīgākos notikumus un spilgtākās personības Kultūras balvai 2016 no iesniegtajiem pieteikumiem izvērtēja žūrijas komisija.

Katrs laureāts saņēma daļu no metālmākslinieka Reiņa Kuncīša darinātās skulptūras “Liedags”. Pasākums notika Liepājas Latviešu biedrības namā un to vadīja Liepājas teātra aktrise Karīna Tatarinova.

Liepājas Kultūras balva tiek pasniegta kopš 2012. gada un tās galvenais mērķis ir atbalstīt jaunu iniciatīvu rašanos un pateikties par nozīmīgiem un izciliem sasniegumiem kultūras dzīvē.