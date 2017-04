FOTO: Liepājas airētāji sakopj Zvejnieku aleju

Sporta kluba "Atvars" jaunie airēšanas slaloma sportisti šo gadu ir iesākuši ar jauniem mērķiem, plāniem un arī apņemšanos turpināt iesāktos darbus. Ziemas periodā centīgi un neatlaidīgi ir strādāts pie fiziskās sagatavotības telpās – trenažieru zālē, sporta zālē, baseinā, stāsta kluba aktīvisti. ''Viena no SK ''Atvars'' misijām ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu, izmantojot airēšanas slalomu. Veselīgs dzīvesveids, mūsuprāt, nozīmē arī atrasties tīrā, nepiesārņotā vidē. Tā arī radās doma pašiem kopīgiem spēkiem padarīt apkārtējo vidi tīrāku, skaistāku, sakoptāku, tīkamāku pašiem," ideju par alejas sakopšanu atklāj SK ''Atvars''.

Sestdien, 1. aprīlī, par apkārtējo vides tīrību un pievilcību norūpējušies jaunieši no SK ''Atvars'' vāca atkritumus ''savās mājās'' - Zvejnieku alejas galā no krūmājiem un ūdensmalas. Šī bija talka, kura aicināja ne tikai sakārtot jauniešu treniņu vietu, bet arī novērtēt to, cik ''komfortabli'' cilvēki var justies, kamēr viņi ir skārdeņu, pudeļu, papīru, sadauzītu stiklu un citu drazu ielenkumā. Piedalīšanās talkā bija visnotaļ pozitīva pieredze.

Talkas mērķis bija veicināt jauno sportistu līdzdalību apkārtējās vides sakopšanā un labiekārtošanā, sekmējot viņu līdzatbildību apkārt notiekošajos procesos, spēju aktīvi līdzdarboties un būt atbildīgiem par sasniegtajiem rezultātiem ne tikai sportā.

SK ''Atvars'' jau kopš pagājušā gada aktīvi darbojas savas treniņu vietas uzkopšanā, labiekārtošanā, lai sekmētu sportistu treniņu vietas kvalitātes uzlabošanu un motivētu sportistus aktīvākiem treniņiem. Tas ir viens no veidiem, kā piesaistīt arvien jaunus dalībniekus. Apkārtējās vides uzkopšanā piedalījās ne tikai jaunieši, bet arī pieaugušie.

Kā talkas dalībnieki atzina, tad ļoti svarīgs ir kopā būšanas prieks, kopā strādāšanas prieks, un ir iespēja paveikt labus darbus. Paveiktais ir ļāvis saprast, cik svarīgi ir dzīvot saskaņā ne tikai ar vidi, bet arī citam ar citu. ''Mēs ceram, ka cilvēki tomēr apdomāsies, ievēros izmaiņas un mazāk tiks piemēslota mūsu teritorija gan tepat centrā, gan pie citām ūdenstilpnēm'', tā saka jaunie laivotāji.