FOTO: Atklāta Viļņa Bulava zīmēto karikatūru izstāde

Galerijā "Romas dārzs" Zivju ielā Liepājā atklāta mākslinieka Viļņa Bulava karikatūru izstāde "Avīžu bildītes".



Izstādē prezentēti mākslinieka atlasīti oriģinālzīmējumi, kas bijuši publicēti laikrakstā "Kursas Laiks" un portālā "IrLiepāja.lv" pēdējās desmitgades laikā.



Izstāde skatāma līdz 4. augustam. Ieejas maksa pieaugušajiem – 2,50 eiro, studentiem, pensionāriem – viens eiro, bērniem, skolēniem – bez maksas.

Galerijas darba laiks – no otrdienas līdz piektdienai no pulksten 11 līdz 18, sestdienās – no pulksten 11 līdz 16.