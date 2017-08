Festivāls ''Via Baltica'' piedāvā bezmaksas kino seansus

Festivāla ''Via Baltica'' ietvaros Liepajā, radošajā telpā ''Ideju bodē'' 23. augustā un 24. augustā notiks trīs bezmaksas kino seansi. Tajos tiks demonstrētas divas dokumentālas un viena spēlfilma par tēmām, kas skar pretošanos padomju režīmam un alkām pēc savas zemes brīvības.

23. augustā pulksten 17 būs skatāma dokumentālās triloģijas ''Savējie sapratīs'' 1. daļa. Filmas režisori: ir Kristians Luhaers, Mareks Bērents un Igors Linga. Šī dokumentālā filma stāsta par 60. – 80. gadu latviešu rokmūziķiem, kas spītējot cenzūrai un aizliegumiem atļāvās publiski paust mūsu alkas pēc brīvības un neatkarības. Tajā laikā izvēlēties rokmūziķa likteni bija kas līdzīgs kā kļūt par disidentu – drosmīgs lēmums, jo Padomju Savienība ilgu laiku centās apkarot rokmūziku kā ''pūstošā kapitālisma degradācijas augli un imperiālistu radītu ieroci, lai diskreditētu Padomju valsts sabiedrisko iekārtu''. Apbrīnojamā tā laika rokmūzika spēja uzrunāt savu auditoriju ''caur puķēm'', iekodējot protestu pret pastāvošo kārtību dziesmu tekstos. Tieši rokmūziķi veicināja nacionālās pašapziņas atdzimšanu un vienotības garu.

24. augustā būs skatāmas 2 filmas. Pulksten 17.30 skatītāji ir aicināti uz dokumentālās filmas ''Degošais'' seansu. Režisors Jānis Putniņš savā filmā stāsta par Latvijas Universitātes matemātikas studentu Iļju (Elijahu) Ripsu, kurš 20 gadu vecumā Rīgas centrā mēģināja sadedzināties. Tas bija protests pret Padomju okupāciju Čehoslovākijā. Nu jau vairāk nekā 40 gadus Ripss dzīvo Izraēlā un tiek uzskatīts par vienu no ievērojamākajiem un oriģinālākajiem matemātiķiem pasaulē. Tomēr arī zinātniskajā darbā viņš robežas nepazīst. Ripsa centieni atšifrēt Svētajos Rakstos apslēptus vēstījumus turpina šķelt gan zinātnisko, gan reliģisko sabiedrību.

Pulksten 19 būs skatāma spēlfima ''Senekas diena'', kuras režisors ir Kristijonas Vildžiūnas. ''Ir 1989. gads – pēdējais padomju ēras gads Viļņā. Trīs astoņpadsmit gadīgi draugi nodibina Senekas brālību. Par viņu moto kļūst frāze ''Dzīvo katru dienu tā, it kā tā būtu pēdējā''. Mīlas trijstūris izjauc brālību laikā, kad visa tauta saliedējas un sadodas rokās, izveidojot Baltijas ceļu. Pēc divdesmit pieciem gadiem galvenais varonis, kurš dzīvo šķietami veiksmīgu dzīvi, ir vīlies sevī. Viņš aptver, ka pats ir nodevis Senekas brālības ideju, kas reiz nozīmēja tiekšanos pēc piepildītas dzīves, un ir kļuvis par vienaldzīgu savas dzīves vērotāju. Viņš ir spiests atvērt savas pagātnes Pandoras lādi.''

Festivāla ''Via Baltica'' organizatori aicina arī uz izstādēm. Šogad apskatāmas 2 izstādes, 3 dažādās Liepājas vietās. Liepājas muzeja filiālē ''Liepāja okupāciju režīmos'' no 4. - 31. augustam apskatāma Latvijas Okupācijas muzeja izveidotā ceļojošā izstāde ''Latvija 1939-1991: no okupācijas līdz brīvībai''. Turpretī izstāde ''Ceļš'' ir skatāma no 10. augusta līdz 3. septembrim. Tā eksponēta gan Liepājas muzejā, gan jaunatklātajā mākslas galerijā "Romas dārzs" (Zivju iela 3). Izstāde ''Ceļš'' apvieno dažādu paaudžu autorus ar atšķirīgiem izteiksmes veidiem un dažādām pieredzēm. Baltijas ceļa tēma ir atspoguļota dažādos mākslas žanros, kuros mākslinieki izgaismo svarīgo izvēles brīvību - būt par mākslinieku. Tā ir brīvība lauzt stereotipus, brīvība izteikties, brīvība būt pašam, būt patiesam.