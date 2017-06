Biedrības nams krāšņo īrisu ziedu ieskāvumā

Trīs dienu garumā, no 15. līdz 17. jūnijam, Liepājas Latviešu biedrības nama foajē varēs apskatīt agrīnos augsto bārdaino īrisu šķirņu ziedus. Jau desmito gadu īrisu ziedu izstādi organizē Liepājas Latviešu biedrības nams sadarbībā ar Latvijas Gladiolu un īrisu biedrību. Izstāde apmeklētājiem būs pieejama katru dienu, un tajā būs apskatāmi teju 150 dažādu šķirņu ziemcietīgāko un Latvijas klimatam piemērotāko īrisu ziedu.

Biedrības nama foajē greznosies krāšņi īrisu ziedi no vietējās un ārzemju selekcijas, kuri uzplaukuši ziedu mīļotāju dārzos Bauskā, Kandavā, Rīgā, Tukumā un Jūrmalā. No vairāk kā 500 šķirnēm, kas atrodamas šajos dārzos, uz Liepāju tiks atvesti paši izcilākie eksemplāri – balti un dzelteni, oranži un zili, mēļi un pat melni.

Izstādes apmeklētāji varēs sastapt arī Latvijas Gladiolu un īrisu biedrības pārstāvjus, lai saņemtu izsmeļošu konsultāciju par šķirnēm un to, kā izvēlēties savam dārzam piemērotāko, uzzināt jaunākās modes tendences un uzklausīt padomus šo ziedu audzēšanā. Izstādē būs apskatāmas arī jaunas un iepriekš neredzētas ziedu šķirnes un hibrīdi. Būs iespēja iegādāties arī stādus, lai jau nākamajā pavasarī varētu priecāties par krāšņajiem īrisiem savā dārzā. Ziedus apskatei piedāvās Latvijas Gladiolu draugu klubs.

Izstādē piedalīsies Latvijas īrisu selekcionāri: Laimonis Zaķis, Ilga Vinķele, Aleksandrs un Lolita Muhlinkini, Juris Bāze un kolekcionāri: Dzintra Jurevica un Gunta Jēkabsone.

''Šogad bijis neparasti vēls pavasaris. Nelabvēlīgā ziema un aprīlis ar izteiktām salnām atstājuši ietekmi uz ziediem, kā rezultātā daudzi īrisi ir cietuši, var neziedēt. Tāpēc šīsvasaras izstādes piedāvājumu ''izglābs'' vietējā selekcija, kur ir veseli un ziedoši īrisi,'' stāsta Latvijas Gladiolu draugu kluba prezidents Laimonis Zaķis.

Īrisi ir plaši izplatīti dekoratīvie augi ar neiedomājami bagātīgu ziedu krāsu un nokrāsu dažādību. Ne velti šis mirdzošais, zaigojošais zieds tulkojumā no grieķu valodas nozīmē - varavīksne [iris]. Bārdainie īrisi ir ļoti populāra kultūra gan pasaulē, gan Latvijā, kur aktīvā audzēšanas apritē ir ap 1000 bārdaino īrisu šķirņu, bet pasaulē - vēl desmitiem reižu vairāk.

Izstādi košāku iekrāsos arī radošās pilnveides studijas ''Mākslas Pasāža RADI'' dalībnieku gleznotie īrisu ziedi jauktā tehnikā, kas tapuši vasaras cikla radošo nodarbību laikā. Darbu autori ir studijas audzēkņi vecumā no 4 līdz 12 gadiem.

Īrisu izstāde Biedrības nama foajē apskatāma:

15. jūnijā no pulksten 11 līdz 18,

16. jūnijā no pulksten 10 līdz 18,

17. jūnijā no pulksten 11 līdz 17.

Ieeja izstādē ir bez maksas.