Biedrības namā rudens sezonu atklās grupa ''Galaktika''

16. septembrī pulksten 20 Liepājas Latviešu biedrības nams aicina ikvienu uz rudens sezonas atklāšanu ar grupas "Galaktika" muzikālo koncertprogrammu pie galdiņiem "Sezonas atklāšanas balle", kurā pirmo reizi uzstāsies īpašie viesi no Rīgas ar iepriekš neredzētu burbuļu šovu.

Dejotāju priekam un atpūtai jau divpadsmito sezonu pēc kārtas Biedrības nams liepājniekiem un pilsētas viesiem piedāvā apmeklēt tik iecienītos un par tradīciju kļuvušos deju vakarus, pavadot tos kopā ar sev tuviem un mīļiem cilvēkiem, Biedrības nama greznajā zālē sajūtoties gluži kā sapnī, griežoties neaizmirstamos deju soļos.

Balles viesi svētku nakti varēs izdejot grupas ''Galaktika'' muzikālās programmas pavadījumā, kuras daudzpusīgajā repertuārā ir ietvertas gan romantiskas, gan jautras un iedvesmojošas melodijas. Grupa ''Galaktika'' pirms 15 gadiem bija zināma kā "Laineri", bet nu jau 8 gadus muzikanti dzied, spēlē un iepriecina klausītājus ar savu jauno nosaukumu. Grupas pamatsastāvā darbojas solists Normunds Zušs un Vitolds Goņevs, bet arī šajā reizē grupa Liepājā muzicēs pilnajā sastāvā, kopā ar saviem skatuves draugiem, tādēļ, kā jau ierasts, balles viesi varēs no sirds izdejoties arī pie dziesmām no grupas šopavasar izdotā albuma ''Sirds vēl tic''.

Par krāsainiem, šarmantiem un ekscentriskiem priekšnesumiem būs parūpējušies mākslinieki no Rīgas, kuri pirmo reizi uz Biedrības nama atpūtas vakaru būs atveduši Burbuļu šovu, kas ir viens no pārsteidzošākajiem šoviem pasaulē. Šova laikā apmeklētāji varēs vērot dažādu izmēru, formu un krāsu ziepju burbuļus, kas tiks papildināti ar dažādiem trikiem un burbuļu salūtu, un, iespējams, kāds no apmeklētājiem nokļūs lielajā burbuļa tunelī.

Lai šis pasākums paliktu atmiņā, balles skaistākos mirkļus varēs iemūžināt īpaši izgatavotajā fotostūrītī, sola rīkotāji.

Biļešu cena - 10 eiro. Biļetes iespējams iegādāties Liepājas Latviešu biedrības nama kasē.