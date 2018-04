Apbalvojumus “Laiks Ziedonim 2018” pasniegs koncertzālē “Lielais dzintars”

Apbalvojumam “Laiks Ziedonim 2018” izvirzīti seši stāstnieki un četri uzņēmēji. Laureāti tiks paziņots cildināšanas ceremonijā 3. maijā, Imanta Ziedoņa 85. dzimšanas dienā, kas notiks Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars”, informē Imanta Ziedoņa muzeja vadītāja Dace Zariņa.



Šogad Imanta Ziedoņa apbalvojuma “Laiks Ziedonim” laureāta titulu pretendē četri uzņēmēji: Lilita Bērziņa, Dalija Segliņa, Daiga Gargurne un Andris Grebis. Laureāts saņems tēlnieces Olgas Šilovas darināto statueti un naudas balvu 3000 eiro apmērā.



Starp pretendentiem ir liepājnieks Andris Grebis – rotkalis,juvelieris no Liepājas ar vairāk kā 45 gadu pieredzi savā amatā, kurš nesavtīgi dalās ar savām zināšanām un pieredzi gan ikdienas darbos, gan izbraukuma lekcijās un nometnēs diasporas latviešiem.



Uz “Laiks Ziedonim 2018” nomināciju kategorijā par dzīvi literatūrā “Bize” pretendē seši stāstnieki no dažādiem Latvijas novadiem un arī Lietuvas: Aija Kaminska un Ārija Klēvere no Ventspils, Liesma Lagzdiņa no Kuldīgas, Jāzeps Jermacāns no Baltinavas, Inga Tapiņa no Rucavas un Miķelis Balčus no Sventājas. Arī šīs kategorijas laureāts saņems Olgas Šilovas darināto statueti un naudas balvu 3000 eiro apmērā.



Lejaskurzemi šajā nominācijā pārstāv Inga Tapiņa – stāstniece no Rucavas, kas šobrīd dzīvo Rīgā, un glabā Rucavas novada tradīcijas. Dzīvodama Rīgā, ir saglabājusi dzīvu saikni ar Rucavu, ar tās bagāto mantojumu, ir Rucavas patriote un paraugs citām Rucavas sievām, kā turēt cieņā senču mantojumu un “celt to saulītē”.



Imanta Ziedoņa fonds “Viegli” apbalvojumu “Laiks Ziedonim” izveidojis 2014. gadā, lai iedvesmotu, novērtētu un cildinātu jaunradi, kā arī dzejniekam Imantam Ziedonim svarīgās vērtības – izcilību, degsmi, sūtību, stāju, veiksmi un savpatību, kas jau trešo gadu tiek meklētas ikviena pretendenta personībās. Tā ir iespēja ikvienam pamanīt un izcelt kādu savu novadnieku, darba devēju, kolēģi vai aktīvu jaunieti.



Apbalvojuma sadarbības partneri – Latvijas Televīzija, Latvijas Radio, ziņu portāls Delfi, žurnāls Sestdiena un draugiem.lv. Apbalvojumu organizē Imanta Ziedoņa fonds “Viegli” sadarbībā ar Liepājas pilsētu, atbalsta apdrošināšanas sabiedrība ERGO, koncertzāle “Lielais dzintars”, Valsts Kultūrkapitāla fonds un Borisa un Ināras Teterevu fonds.