''airBaltic'' uzsāks lidojumus no Rīgas uz Liepāju

Lidsabiedrība ''airBaltic'' 16.maijā uzsāks iekšzemes lidojumus no Rīgas uz Liepāju. Jaunais maršruts piedāvās ērtus lidojumus ceļotājiem no 60 ''airBaltic'' galamērķiem Eiropā, Skandināvijā, Tuvajos Austrumos un NVS valstīs uz Baltijas jūras krasta pilsētu – Liepāju.

''airBaltic'' no Rīgas uz Liepāju lidojumus veiks trīs reizes nedēļā ar Bombardier Q400 NextGen lidmašīnu. Lidojums ilgs 40 minūtes, informē lidsabiedrība. Vienvirziena biļetes cena ir, sākot no 15 eiro, ieskaitot lidostas nodevas un transakcijas maksu. Lidojumu grafiks ir pieejams kompānijas mājas lapā www.airbaltic.com.

''airBaltic'' nodrošina tiešos lidojumus no Rīgas uz 60 galamērķiem. ''airBaltic'' piedāvā ērtus savienojumus no Rīgas uz galamērķiem lidsabiedrības maršrutu tīklā Skandināvijā, Eiropā, Krievijā, NVS un Tuvajos Austrumos. Papildus tam, ''airBaltic'' piedāvā jaunus tiešos lidojumus no Tallinas un Viļņas.