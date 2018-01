Aicina pieteikties zemledus makšķerēšanas sacensībām

Liepājas pašvaldība izplatījusi paziņojumu par zemledus makšķerēšanas sacensībām “Liepājas stinte 2018”, kas tradicionāli notiek “Stinšu svētku Liepāja” laikā.

Šogad pasākums plānots 27. janvārī. To organizē, lai popularizētu makšķerēšanu kā dabai un videi draudzīgu sportiska rakstura vaļasprieku, veicinātu makšķernieku savstarpējo saskarsmi un vienotību, kā arī prezentētu Liepāju un Liepājas ezeru kā lielisku makšķerēšanas vietu Latvijā, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas speciāliste Kristīne Čabikina.

Sacensību dalībnieki aicināti iepazīties ar pasākuma nolikumu un pietiekties mājaslapā www.sofijaslaivas.lv. Makšķerēšanas sacensības “Liepājas Stinte 2018” tradicionāli organizē Liepājas pilsēta sadarbībā ar SIA T&P “Sofijas laivas”.

Sacensības notiks no plkst. 15.00 līdz 20.00 Liepājas ezerā, Liepājas pilsētas teritorijā.

Pulcēšanās un reģistrācija plānota sākot no pulksten 14.00 līdz 14.45 sacensību bāzes

vietā - Makšķernieku namā, Vecā Ostmala 11a.

Potenciālie sacensību dalībnieki gan tiek brīdināti, ka ledus neesamības gadījumā vai arī, ja tas būs nepietiekami biezs - sacensības tiks atceltas un tiks izziņots cits pasākuma norises datums. Jaunu datumu vajadzības gadījumā izsludinās nedēļu iepriekš.

Stinšu svētkos Liepājā šogad notiks muzikālie priekšnesumi - grupas “Radio Orchestra” un “Sudden Lights” izpildījumā. Pasākuma vadītājs šogad būs Egons Reiters. Apmeklētāji varēs vērot vides dejas performances vairāku laikmetīgās dejas dejotāju sniegumā, klausīties elektroniskās dzejas lasījumu lāzeru pavadībā un apskatīt 3D projekciju akvāriju. Pasākuma noslēgumā plkst.17.00 uzstāsiet grupa “Astro'n'out”, vēstī K. Čabikina.

Pēc pašreizējiem “ReKurZeme” novērojumiem sals ir apkārtējos Liepājas novados, piemēram, Vaiņodes novadā un Aizputes novadā, tomēr piejūras novados un Liepājā temperatūra spītīgi turas virs nulles. Vispārējās Latvijas laika prognozes liecina par temperatūras pazemināšanos visā valstī, tomēr skaidras pārliecības, ka noliktajā datumā zemledus makšķerēšanas sacensības uz Liepājas ezera izdosies, pagaidām nav.