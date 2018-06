Aicina liepājniekus piedalīties dizaina domāšanas praktiskajā seminārā

12. jūnijā, Radošās darbības nedēļas ''radi!2018'' laikā LIAA Liepājas biznesa inkubatorā norisināsies dizaina domāšanas praktiskais seminārs ''No radošās kopienas uz radošo reģionu?'', kura laikā vietējie iedzīvotāji kopā ar ekspertiem ģenerēs un prezentēs idejas radošā potenciāla attīstības vietas izveidei piepilsētas reģionā.

Liepājas seminārs ir otrais no četru ''radi!2018'' reģionālo pasākumu kopuma, un tajā bez maksas ir aicināti piedalīties pilsētas un reģiona jaunieši, uzņēmēji, pašvaldības un nevalstiskā sektora pārstāvji, kā arī citi interesenti. Seminārs notiks otrdien, 12. jūnijā, no pulksten 11 līdz 18, un tā primārā norises valoda būs angļu. Iepriekšēja pieteikšanās ir obligāta. Apstiprināt dalību iespējams līdz 11. jūnijam, aizpildot tiešsaistes anketu.

Aprīlī Latvijā jau astoto gadu pēc kārtas aizsākās Radošās darbības nedēļa ''radi!'', kuras mērķis ir rosināt izpratni un interesi par radošo un kultūras nozaru attīstību un mijiedarbību, aktīvi iesaistot Latvijas iedzīvotājus dažādos kopā radīšanas, domāšanas un darīšanas pasākumos. Par godu valsts simtgadei ''radi!2018'' programma ir ieplānota vēl interaktīvāka un fokusētāka, jo atšķirībā no iepriekšējiem gadiem par tās centrālo notikumu norises vietu izvēlēti dažādu Latvijas reģionu centri, kur, iesaistot vietējos pārstāvjus no dažādām nozarēm, profesijām un iestādēm, tiks aktualizēti pilsētai svarīgi jautājumi un ģenerēti risinājumi, lai kopīgi veidotu labāku un sakārtotāku apkārtējo vidi. Liepājas seminārs norisināsies radošās rezidences programmas ''Creative Freespace. Liepaja'' ietvaros, kas no 11. līdz 15. jūnijam caur dažādu aktivitāšu kopumu apskatīs brīvās telpas attīstības iespējas Liepājā.

''Lai veicinātu iniciatīvas, kas saistītas ar radošu starpnozaru uzņēmējdarbību, iedzīvotājiem ir nepieciešama ideju radīšanas un radošā potenciāla attīstības vieta. Kā viens no iespējamiem risinājumiem varētu kļūt radošā kvartāla izveide, kas sniegtu pilsētai pievienoto vērtību, bet uzņēmējiem un aktīviem cilvēkiem rastu vietu satikties un radoši izpausties. Tādejādi dizaina domāšanas praktiskajā seminārā, balstoties uz dalībnieku izstrādātajām idejām un projektiem, meklēsim atbildes un inovatīvus risinājumus šiem izaicinājumiem. Semināra galvenais mērķis ir iepazīstināt dalībniekus ar dizaina domāšanas metodēm, kas palīdzētu veiksmīgi īstenot idejas un projektus, ņemot vērā vietējās kopienas vajadzības un piesaistot tiem auditoriju, ko šīs dienas laikā aktīvi īstenosim,'' komentē ''radi!2018'' projekta vadītāja Līva Stūrmane.

Semināru vadīs pieredzējuši dizaina domāšanas eksperti – ''Creativity Lab'' dibinātāji Signe Adamoviča un Ragnārs Sīls (Ragnar Siil) no Igaunijas. Signe ir ''Demola Latvia'' koordinatore un ikdienā strādā ar studentu komandu mentorēšanu un darbnīcu vadīšanu inovāciju projektos, kuru ietvaros tiek risināti uzņēmumu problēmjautājumi. Signe vada arī dizaina domāšanas apmācības dažādām mērķauditorijām privātajā un publiskajā sektorā, savukārt Ragnārs ir kultūrpolitikas un radošo industriju stratēģiju eksperts. Viņš ir vadījis projektus un apmācības, uzstājies plašu auditoriju priekšā, kā arī konsultējis valdības un kultūras un radošo industriju organizācijas vairāk nekā 25 valstīs Eiropā, Āzijā un Āfrikā. Ragnārs bijis arī kultūras un radošo sektoru eksperts ES Austrumu partnerības Kultūras un radošuma programmā. Papildus kultūrai viņš aizraujas ar debatēšanas un publiskās runas prasmju apmācībām.