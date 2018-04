4. maijā Liepājas centrā gaidāmi satiksmes ierobežojumi

Orientēšanās spēļu “Liepājas pēdas Latvijā” norises vietā – Jāņa Čakstes laukuma apkārtnē – 3. un 4. maijā gaidāmi satiksmes ierobežojumi, ar kuriem aicinām iedzīvotājus un spēļu dalībniekus laikus iepazīties, plānojot savus ikdienas maršrutus.

No 3. maija plkst. 17:00 būs aizliegta automašīnu novietošana Alejas ielā, posmā no Peldu ielas līdz J. Janševska ielai, un Rožu ielā, posmā no Alejas ielas līdz K. Valdemāra ielai. Automašīnu novietošana no 3. maija plkst. 17:00 būs aizliegta arī stāvlaukumā pie Liepājas pilsētas domes. Savukārt no 4. maija plkst. 10:00 satiksme būs slēgta Alejas ielā, posmā no Peldu ielas līdz J. Janševska ielai, Rožu ielā, posmā no Toma ielas līdz Kuršu ielai, un K. Valdemāra ielā, posmā no Peldu ielas līdz Rožu ielai (izņemot spēļu dalībniekiem ar caurlaidēm, kuras autobraucēji saņems savos e-pastos 2. maijā). (Skat. pievienoto shēmu), informē Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele.

Spēļu dalībnieki, kuri spēlēs startēs autobraucēju komandās, aicināti savas automašīnas pirms starta novietot uz Alejas ielas, posmā no Peldu ielas līdz J. Janševska ielai, un uz Rožu ielas, posmā no Toma ielas līdz Alejas ielai, tad doties uz J. Čakstes laukumu reģistrēties spēlēm un pēc dotā starta kārtoties parādei, kura tālāk virzīsies pa Rožu un K. Valdemāra ielu.

Dalībnieki ir aicināti ievērot ceļu satiksmes drošības noteikumus, īpaši pievēršot uzmanību bērnu drošībai, nodrošinot bērniem veloķiveres un citus nepieciešamos drošības palīglīdzekļus. Atgādinām, ka sacensības nav uz ātrumu, bet gan precizitāti un atraktivitāti.

Pārvietojoties pa Liepājas pilsētas ielām, ceļu satiksmes noteikumu izpildi kontrolēs gan sacensību oficiālās personas, gan policija.

Jau informēts, ka spēlēm pieteikušies 1403 dalībnieki 326 komandās. No tām 127 būs riteņbraucēju komandas, 119 – kājāmgājēju un 80 – autobraucēju.